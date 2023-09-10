2024立委選舉，民進黨現任立委高嘉瑜在台北市第4選區（南港、內湖）面對實力堅強的國民黨議員李彥秀挑戰，以及台灣基進吳欣岱參選導致的泛綠分裂，因而陷入苦戰。一份近期在內湖區進行的立委選舉街訪民調顯示，李彥秀獲得最多當地人支持，且票數遠超其他2名對手。

中天網路節目《高級酸新聞台》8日播出主持人李珮瑄在內湖區湖光市場進行的街訪投票，共有30名民眾參與，最終李彥秀的得到19票，高嘉瑜、吳欣岱則分別得到7票和4票。

投給李彥秀的民眾表示，「她以前在內湖就有經營」、「她肯跟民眾接觸」、「選民服務很不錯」、「我欣賞她，因為她才貌雙全」、「比較沒有負面新聞」；投給高嘉瑜的民眾指出，「不錯、有在做事，且常常會來市場一帶活動」、「態度很親切」；投給吳欣岱的民眾則說，「是醫生，形象好」、「比較清新」。

根據《TVBS》上月22日所公布的北市第4選區的民調，李彥秀、高嘉瑜與吳欣岱的支持度，依序為：44%、27%、13%，另有15%的人尚未決定。