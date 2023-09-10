大陸偶像女團「Lunar」前成員、現為英雄聯盟官方解說主播周淑怡，因甜美外型被封為「最美電競主播」、「宅男女神」；日前她遭大陸資深狗仔爆出與一名神秘男子幽會，兩人互動相當親密，影片曝光後，網友根據男子特徵發現，對方似乎是被列為污點藝人的PG ONE（王唯楚）。

大陸知名狗在劉大錘近日上傳周淑怡帶著一名男子回家的影片，當中可見兩人時而摟肩、時而打鬧，互動親密猶如熱戀的情侶般，引發粉絲熱烈討論，且因片中男子都是以背影示人，因此讓大家更加好奇；然而，沒多久後就網友根據穿搭發現男方身分應該是PG ONE，更有人回顧兩人曾同時間出現在同個旅遊景點，而周淑怡曾在直播中穿著PG ONE品牌服飾。

周淑怡遭直擊深夜幽會神秘男子。（圖／擷取自微博）

消息曝光後，周淑怡照常開直播，儘管留言區中許多人追問戀情，但始終未正面回應，但對於其他酸民的冷言冷語，她則霸氣表示「這段時間就當作自己的抗壓能力測試了，我已經30歲的人了我要成長，沒關係」。

至於PG ONE則未做出任何回應，但仍被人挖出過往他介入賈乃亮、李小璐婚姻的「小王黑歷史」，更遭酸毀掉一個家庭的人，到底怎麼好意思過回正常生活，但其實當年事件爆發後，PG ONE事業重挫，而他也已經認錯並付出代價，因此有網友出面緩頰，認為沒必要無限期追殺。