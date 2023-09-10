Does Nike know something we don’t? 👀



Trae Young jerseys are being sold on clearance at the Nike store 🤔



(via Jeremy O Walker/Hawks Nation FB Group) pic.twitter.com/DTHWNqHeWD — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 9, 2023

美國媒體《ClutchPoints》在10日突然貼出老鷹明星後衛崔楊11號球衣打折拋售照片，且寫著，「Nike是否知道什麼我們不知道的事？崔楊球衣被放在球衣商店清倉區打折拋售。」合理懷疑崔楊可能面臨被交易出去命運，畢竟先前傳出湖人正在關注崔楊。

在照片當中可以看到，崔楊的老鷹11號球衣被放在清倉區打7折拋售，售價變成每件44.99美元，約台幣1444元，過去只要球員即將面臨被交易命運，他的球衣都會遭到拋售，像是班西蒙斯的七六人球衣，以及新球季將換回23號的詹姆斯6號球衣。

《The Athletic》記者布哈曾爆料過，湖人一直都在關注崔楊的狀況，另外也在關注利拉德、羅瑞與厄文，如今湖人追逐崔楊機率不高，畢竟他們先簽下前熱火後衛文森，接著跟羅素完成續約，崔楊雖然進攻與組織能力不錯，身材卻較為矮小，並不適合湖人體系。

另外一種可能性就是崔楊打算在新球季更換背號，自從崔楊在2018年選秀第5順位被老鷹選上，至今都穿11號球衣，只在2020年1月27日換穿8號球衣，原因是致敬突然因為直升機墜機身亡的「小飛俠」布萊恩，接下來就看崔楊是否出現任何動作了。