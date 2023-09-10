一名陳姓男子和妻子結婚12年後，竟偷偷在外養小三。妻子某日發現兩人鹹濕對話，小三竟然對先生說，「想要一個兒子」，妻子當場氣炸，質問老公兩人關係，未料老公竟秒回「那我去結紮，你就不用擔心有小孩，而且只要和她一星期一次就好」，法官認定丈夫與小三盡顯男女間親暱之情，判二人需賠償妻子10萬元。

根據判決書，一名人妻向法院控訴，她與丈夫結婚12年育有一子二女，迄今婚姻關係仍存續，但是丈夫卻在外養小三，且小三明知自己與有婦之夫交往仍不避嫌，兩人縱情私慾，藉由工作之際，互以「老公」、「寶貝」稱呼，頻頻互道愛意，小三甚至邀約丈夫說想要一個兒子，明顯侵害配偶權，因此提告求償100萬元。

元配為了證明兩人私通，提出丈夫與小三間的LINE對話紀錄內容給法官，法官沈士後，發現男方傳訊給小三說：「愛你老婆，愛你寶貝，抱著妳ㄚ，超幸福，好想每天在一起。」。小三則回「寶貝，如果我們有一個好嗎？我想要兒子。」等語，兩人盡顯男女間親暱之情，充滿示愛之言談，已逾越客觀社會大眾所能接受普通朋友間之交往分際。

法官也查出，當元配質問丈夫與小三關係時，丈夫還大言不慚說：「那妳讓我跟她在一起，我去結紮，這樣你就不會擔心有小孩」、「她只是希望我能陪她一些時間而已」、「我就說反正固定一個禮拜一次，要多也不可能」，顯見男方也不否認與小三確實存在婚外交往行為，甚至請求原告容忍被告二人繼續交往。因此判二人需賠償妻子10萬元。