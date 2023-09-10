基泰建設位於北市大直街的「基泰大直」建案7日晚間發生工地塌陷，造成相鄰民宅陷落「1樓變成地下室」。台北市長蔣萬安強調，北市府會協助住戶包括初、中期的安置或向建商求償等問題。國民黨台北市議員王欣儀昨（9）日PO出與民政局長的對話紀錄，並大讚市府團隊很用心。

「基泰大直」建案施工不慎造成一旁民宅下陷，蔣萬安昨視察後指出，傾倒的建築物勢必要拆除，後續將安排受災戶入住南港基三社宅，周圍撤離的住戶，最快今明兩天就可以讓住戶返家居住。

王欣儀昨則在臉書PO與陳永德的對話紀錄，其中陳永德表示，「蔣萬安遇到事，卻是人禍，以人為本，一起度過，要相挺」。陳永德也提到，災民若要拿衣服，送小孩上學，要維持交通便利；要吃藥但回不到家的人，有專道取藥。他告訴民政團隊要同舟共濟、同船一命，「我們站在一起，大家互相支援，才是美好家園」。

王欣儀進一步提到，她從基層得知各區區公所都去安置旅館支援服務災民，而陳永德午夜來電時更透露他人還在大直，才知道蔣萬安帶領的市府團隊，為不便災民的服務，真的很用心。王欣儀大讚北市府無論是藥品、寵物、衣物、就學、交通等各項需求，都戮力處理協助。

許多網友則回文表示「謝謝欣儀的聯繫處理，也讓我們看到民政陳局長的付出」、「感謝蔣萬安市長，欣儀議員及市府團隊辛苦了」、「這是漫漫長路，加油」。