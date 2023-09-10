上完廁所擦拭屁股，每個人使用的衛生紙張數不同，美國衛生紙廠商Cottonelle調查發現，一般人其實只需要使用7張衛生紙就足夠。另英國泌尿和直腸領域的專家則分享正確擦屁股的方法，應該「由前往後」擦，否則恐讓糞便細菌進入尿道，引發尿道感染。

根據《每日郵報》報導，美國衛生紙廠商Cottonelle的調查發現，有些人上完廁所需要用10到12張衛生紙來擦屁股，有些人卻只要4到5張，數量落差很大，但其實只要7張就夠了。英國泌尿和直腸領域專家也認證說，一般人大概需要7張衛生紙來擦拭屁股，並建議衛生紙要選吸水性佳且質地柔軟的。

該名專家表示，擦屁股的正確方向是「由前往後」，特別是對女性來說很重要，因為女生的尿道比男生短，因此很容易發生細菌感染，而擦拭屁股的方向錯誤，可能導致糞便細菌進入尿道，引發尿道感染。

而擦屁股的時候應該站著還是坐著，兩派人意見分歧，偏好坐著擦屁股的人認為，臀部保持展開的狀態，可以防止臀部沾到糞便髒汙；但喜歡站著擦的人認為，坐著擦屁股的時候，手會離馬桶很近，真的很髒。另也有人認為，如果可以用免治馬桶最好。