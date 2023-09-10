大陸經濟增長快速收斂，人口紅利快速消退，上海復旦大學經濟學院院長張軍近日在一場講座表示，大陸經濟當前的狀況是過去10多年來潛在增長率顯著下降的必然反映，只有透過外推「可能性邊界」，釋放更多的創新空間，持續改革不利於市場經濟發展的管理體制，才能有效抑制經濟斷崖式降速的趨勢。

據復旦大學經濟學院微信公眾號消息，該學院專業學位「名家講壇」第65期於5日晚間如期舉行。張軍以「中國經濟會停下增長腳步嗎？」為題，為經濟學院專業碩士研究生帶來了新學期的第一講。

講座伊始，張軍以最近一段時間海外主流媒體和部分外國經濟學家表達對中國經濟悲觀的言論為引子，拋出了本場講座的主題，即到底中國經濟發生了什麼？當前經濟面臨的問題和困難是怎麼積累起來的？有沒有什麼辦法來緩解這些問題以及如何提升和發揮中國經濟的潛在增長率。

對此，張軍首先提到了Richard Koo（辜朝明）在近期一次會議上的發言。辜朝明認為，中國出現了一些日本經濟曾經出現過的問題，包括人口老齡化、出生率斷崖式下降、房地產泡沫破裂以及房地產對經濟發展的拖累等。而基於相似的經驗觀察，張軍給出了分析和解釋這些現象的框架。他認為，這些現象的出現，都跟長期執行快速經濟追趕的政策有直接的關係。

張軍接著闡述了理解中國經濟變化的兩個最基本也是最重要的命題。一是，經濟追趕的速度快，收斂的速度也快，換句話說，經濟增長率保持的越高，減速也來得劇烈；二是，經濟追趕速度越快，人口轉變的速度也來得快。也就是說，人口紅利來的越大，消退的也越快。

張軍指，大部分高成長經濟體可以保持幾十年較高的經濟增速，但都面臨斷崖式降速的挑戰。一開始巨大的人口紅利推動著高速的增長，但這個紅利不會緩慢消退，而是會快速消退，這就會導致潛在增長率驟然下降。在這種情況下，單純的貨幣擴張和需求刺激會更多推高債務和槓桿率，但不會改變增長回落的趨勢。

對此，張軍指出中國經濟當前的狀況是過去10多年來潛在增長率顯著下降的必然反映，但同時這幾年外部條件的改變和疫情衝擊也給經濟造成了較大的影響。而中國經濟如何克服快速收斂和人口紅利快速消退帶來的上述問題，從而走出中等收入陷阱，他認為，必須從外推「可能性邊界」的框架裡尋找思路和解決方案，如此才能有效抑制經濟斷崖式降速的趨勢。

對此，張軍強調，外推可能性邊界，要識別哪些經濟資源是長期不容易改變的，哪些是可變的。在此思路下，他特別強調了一是投入科技、教育和人力資本的重要性；二是釋放更多的創新空間，讓創新領域成為潛在增長的主要來源。

他續指，三是改善收入分配的結構，特別是要提高勞動收入的占比和工薪階層的實際收入和福利保障水準，國家要為緩解家庭的支出壓力提供支持和福利政策；四是持續改革不利於市場經濟發展的管理體制等措施，旨在推動經濟穩定增長並應對人口老齡化等挑戰。