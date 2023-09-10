一名男子昨（9）日中午到北市某港式飲茶用餐，見裝蝦餃的蒸籠內有10幾隻蟑螂，其中一個蝦餃表皮還黏了3隻蟑螂，畫面讓他當場作嘔，立刻向店家反映，之後又發現西米露碗邊有蟑螂腳，他再度跟餐廳副理說，沒想到對方竟爆氣說「都打折了，不然你要我怎樣？」讓他氣得投訴衛生局。

原PO於臉書社團《爆料公社》指出，昨中午12時30分到國父紀念館附近的港式飲茶用餐，發現蒸籠內有10幾隻蟑螂，其中一個蝦餃的表皮，還黏有3隻蟑螂，他第一時間向店員反映，對方立刻將食物拿走，副理向他們表示這盤不算錢，讓他傻眼說，「有沒有搞錯？那其他可能有蟑螂的餐點，我們是不是也吞下肚了？」但對方冷處理，不當一回事。

西米露碗邊緣有蟑螂腳。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，同桌用餐的親友共10人還發現3碗西米露的飯碗緣黏著蟑螂斷肢，讓他們再也吃不下去，再度向餐廳副理反映，沒想到對方竟爆氣說「都打折了，不然你要我怎樣？」並反問副理，「我給你這桌的費用，你把蟑螂吃下去要不要？」

原PO控訴店家態度非常囂張且消極，「前後我們真的不知道吃了多少隻蟑螂了。」親友則氣得直接向衛生局投訴。

貼文讓逾1萬網友也氣炸，「這太扯了吧」、「噁心到不行，可見衛生多髒」、「這實在是有夠誇張的，叫他們來吃」、「店家特製油蔥」、「環境太差了吧！好多小蟑螂」、「不是第一次，從Google評價可知一堆人吃到蟑螂，養蟑螂才是店家主業吧？」

對此，店家事後表示，蝦餃確實黏了3隻蟑螂，西米露的碗邊並非蟑螂腳，而是果蠅，整起事件是他們有錯在先，最後整桌5000多元也沒跟客人收費，也會請內場廚師注意環境衛生。另北市衛生局食藥科指出，會依食安法第8條規定，派員至現場稽查，如有衛生缺失會要求業者限期改善。