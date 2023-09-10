Brandon Ingram (upper respiratory illness) didn't participate in Team USA practice. He will not practice, and he will not play vs. Canada tomorrow for the bronze medal. #FIBAWC #USABMNT #Pelicans — Christos Tsaltas (@Tsaltas46) September 9, 2023

假如要選今年世界盃男籃賽美國男籃球員當中打得最悶的NBA球星，當屬鵜鶘前鋒英格拉姆，因為他不僅表現相當低迷，更在關鍵的準決賽因為上呼吸道感染，也就是感冒缺席，甚至他10日沒有參加美國隊訓練，提前宣告連本屆世界盃最後一戰季軍戰都無法上場。

英格拉姆上季在鵜鶘打出生涯代表作，不僅平均得分24.7分創下生涯單季新高，場均5.8次助攻也是生涯單季新高紀錄，沒想到加入美國隊後，在世界盃男籃賽只先發了兩場，卻被哈特取代他的先發位置，3場預賽更只拿場均4.7分、3.3助攻與2.3籃板。

結果如今因為感冒提前宣告世界盃結束的英格拉姆，本屆世界盃場均5.7分、2.7助攻與3.0籃板，確實跟他在NBA殺翻四方的形象大不相同，主因當然是美國隊主打團隊，英格拉姆無法像在鵜鶘一樣掌握大部分球權，只是他在世界盃明顯找不到自我定位或角色，或許他還是比較適合待在NBA舞台，