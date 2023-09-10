報告指出，歐洲智慧型手機第二季出貨量年減少12%，降至2012年以來的最低水準。西歐地區年減少14%，而東歐由於已經遭受過去的挫折，降幅相對較低，僅年減了8%。除了俄羅斯以外，所有主要國家都出現了下降，而俄羅斯的年度增長主要是因為2022年第二季的出貨量下降，那是俄烏衝突后的首個完整季度，伴隨著制裁以及主要智慧型手機製造商退出市場。

歐洲持續面臨經濟挑戰，通貨膨脹和生活成本創下歷史新高，因此，消費者需求下降，而各國政府試圖控制通貨膨脹的嘗試比預期花費的時間更長，需求不太可能恢復到之前的水準。智慧型手機年度出貨量可能已經形成了一個低於疫情前水準的新穩定基線。儘管市場下滑，但蘋果和三星仍將繼續引領市場，儘管兩者均有所下降，主要是面臨季節性低迷，但隨著在2023年下半年和2024年上半年推出新產品，出貨量將逐漸復甦。儘管三星一直受到庫存問題的困擾，但在可預見的未來，仍將是該市場的領導者。蘋果將繼續在西歐市場排名第一，並在東歐地區穩步增長。大多數中國OEM將面臨挑戰，但榮耀計劃利用其他大陸製造商減少的競爭來在該地區建立堅實的市場立足點。

歐洲已逐漸向更高的平均售價轉變，尤其是在西歐，其高端化趨勢與美國相似，這有利於蘋果和高端的三星產品。展望未來，蘋果願意通過折扣舊款iPhone系列並支持銷售翻新設備來逐漸增加市場份額，然而，高端產品往往具有更長的更換週期，因此可能會抑制年度出貨量下降，或至少減緩任何復甦的速度。儘管三星在過去十年中面臨季度智慧型手機出貨量的最低水準，但仍然保持市場領先地位。 它還消耗了相當多的過剩庫存，因此儘管出貨量下降，但其市場份額的售出表現仍然相當不錯。

由於專利問題和市場條件，OPPO在2023年第二季的出貨量年減少50%以上。OPPO(以及OnePlus)在與諾基亞的專利爭端中敗訴后大幅削減了規模，該事件主要源自於2021年以來，OPPO一直與諾基亞就4G和5G標準必要專利存在爭議，其在德國敗訴，並且在英國、法國和西班牙也面臨類似的法律爭端，因此，OPPO正在減少在歐洲市場份額的發展努力。

Realme是唯一一家排名前五的品牌，年增長12%，該增長主要是由俄羅斯市場推動的，俄羅斯市場占該品牌在歐洲地區出貨量的55%。增長動能是因為Realme受益於三星和蘋果在烏克蘭問題後正式退出俄羅斯市場，留下了市場空缺。Realme在俄羅斯市場連續五個季度保持第二名，並正在縮小與市場領先者小米之間的差距。