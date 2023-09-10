女星鮪魚（徐瑋吟）擁有甜美外型、火辣身材，是許多綜藝節目的常客，累積許多粉絲關注的她，也時常在社群分享生活日常。她今（10日）早透露，收到新一期的電費單，沒想到金額竟直逼2萬元，讓她無奈喊道：「先去旁邊哭十分鐘！」

鮪魚稍早在臉書透露，收到新一期的電費單，結果金額竟高達1萬9千元，讓她直呼：「希望媽媽別打來罵！」隨後她也解釋，自己使用的是變頻冷氣，由於愛犬的關係，必須開整天，同時家中的除濕機、空氣清淨機也都24小時開著。不過她一週洗3次衣服，包含洗、脫、烘確實比較耗電，但最近除了一直用投影機追劇外，也沒有用其他電器了，電費還是高到令她匪夷所思。

從照片中可看見，本期使用的電量比上一期高了1500度，甚至比去年同期高了快1倍的量，而她表示與朋友討論後也發現，自己繳的電費也與商業用電差不多，讓她不禁問道：「應該請台電來檢查電表嗎？」

貼文一出，立刻引發網友討論，「肯定有問題！必須請專家徹底檢查各項電器用品」、「除濕機是元兇，比變頻冷氣更耗電」、「上期才2000度耶，這期3500有問題吧」、「開冷氣就不用開除濕機，否則會太耗電」，不過也有網友安慰她：「冷氣開24小時，這樣電費算超級便宜了，如果你是住在國外，使用度數*8~10元，才會真的想掉淚！」顯見大家對於電費問題都深有同感。