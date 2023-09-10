美國總統拜登今天將訪問越南，兩國料將宣布彼此為戰略夥伴。此時正值美國尋求將供應鏈移出中國，而美、越兩國都試圖抗衡北京在亞洲的軍事與外交影響力。

路透社報導，拜登將在今天下午抵達河內，並受到越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）正式歡迎，兩人接著將前往越共總部進行會談，並發表公開談話。

拜登此行造訪越南之際，美、越兩國的貿易和投資關係與日俱增，越南與中國在南海的長期領土爭端也不斷升溫。越南目前只和其他4個國家簽訂全面戰略夥伴關係，分別是中國、俄羅斯、印度和南韓。

越南去年對美國出口成長13.6%至1093.9億美元，出口產品以服飾、鞋子、智慧型手機、電子產品和木製家具為主。

拜登這次訪問越南，距離蘇聯支持的北越共產黨政府和美國支持的南越政權間的越戰已結束近50年。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週告訴記者，這代表「強化我們外交關係的重要一步」，並反映出越南將在美國的印太夥伴關係中發揮「主導作用」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120910