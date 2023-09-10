日本於今（2023）年8月開始排放福島核廢水，引發各界高度關注，不少人都產生海鮮是否還能食用的疑慮。對此，譚敦慈也分享吃海鮮所秉持的3不原則，包括不吃大型魚、不吃魚頭魚皮和內臟、不吃活海鮮，並提到美國研究發現，鮭魚去皮煎煮，相比整塊去煎，重金屬會減少40％。

譚敦慈在《健康2.0》節目中分享本身吃海鮮的3大原則，首先，她不吃大型魚類，因其汞含量較高，實際上衛福部也建議，鮪魚、旗魚、油魚、鯊魚等大型魚盡量不要吃太多，尤其是孕婦和小孩，以免影響幼兒腦部發育。她表示，在煎煮鮭魚時，最好將皮去掉，根據美國研究發現，鮭魚去皮煎，比起整塊帶皮煎，重金屬會減少40％。

其次，譚敦慈提到，毒物學也建議，大型魚3部位不要吃，即魚頭、魚皮和魚內臟，因為容易累積重金屬。然而，很多老饕都會說，魚皮和魚頭都是最好吃的，她則強調，這裡指的是大型魚，像是虱目魚頭，其本身也很愛吃、也常常食用，另外秋刀魚、鯖魚也都可整隻吃。

最後，譚敦慈指出，她不吃活跳跳的活海鮮，因為現在冷凍技術純熟，一打撈起來就急速冷凍，最能保留新鮮度，有時一直養在那邊，為了使其保持活躍，可能會做一些額外處理；此外，活海鮮在運送過程中易碰撞導致破皮染菌，就得使用藥劑來避免感染。

另外，譚敦慈還分享，她基本上都吃小型魚，至於大小該如何判斷其實很簡單，只要如手掌般大或放在盤子裡看得到頭和尾，就都算是小型魚。