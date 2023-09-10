內政部長林右昌今日表示，3萬元中產以下自用住宅貸款戶支持專案申請踴躍，目前已有67萬戶申請，共核定超過41萬餘戶，相比原訂目標55萬戶，達成率已近75％，至今已完成撥付35萬5184戶，預計明日將再核撥第3批合格戶5.6萬餘戶。他提醒，本專案申請至今年12月29日下午5時止，歡迎民眾到營建署專案網站提出申請。

林右昌說明，過去受到疫情的影響，行政院推出中產以下自用住宅貸款戶支持專案，以減輕中低薪房貸戶的居住負擔，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。自今年6月1日開放民眾申請以來，申請件數已累計突破67萬件，已有57萬件完成審查，完成審查比例已達85％。

至於審查不合格案件，林右昌說，後續將透過中華郵政寄送紙本結果通知民眾；本專案是由金融機構負責審核，申請人如有疑問，都可直接洽詢貸款金融機構確認或提出申覆。

林右昌指出，若民眾至申請網站（https：／／has.cpami.gov.tw／midloanPublic／）系統查詢後，發現案件仍於審查中或尚未收到公文通知，這是因爲部分案件可能案情較複雜、貸款時間久遠、銀行須確認家庭成員有無房貸等情形，才能確認是否合格。