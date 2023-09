香港男星馬米高最近揪曾上節目《WTO姐妹會》、來台10年的港女Jenny分享在台生活心得,除了用字差異外,馬米高更直指台灣人講話太委婉,反而給人太假的感覺,還有死不認錯也是台灣人特點,引來部分網友出征。昨(9日)他表示看到這些回應自己很淡定,他也沒有拖垮台灣印象,反而替台灣擔心部分留言的素質,才是真正反映了台人給人印象。

馬米高先前在Youtube影片分享香港人來台灣生活的想法,馬米高指出台灣人和香港人說話的差異就是前者比較委婉、後者實事求是,他直言覺得台灣人很假,說話太委婉,不會跟別人說不好的事,若試穿褲子覺得不合適不能直接說,通常會說:「這個好像不太合適」、「先不要」,讓個性直率的他覺得很困擾。

馬米高發文。(圖/翻攝自馬米高 MMG臉書)

Jenny則表示因為台灣人不喜歡得罪人,其實心裡有答案,但為了不想傷害別人會用很多字詞包裝,若沒這樣做好像就是沒禮貌、沒同情心,並常說大家要「互相」,馬米高進一步指出,曾和台灣人起爭執,對方做錯事卻不直接承認,僅用「不好意思」帶過,讓他們覺得在台灣「不好意思」4字能包裝所有事情。

對於引來網友出征或被記者、朋友問還有沒有想補充說明的?馬米高昨表示,看到許多水軍出征,令他不敢置信,他坦言上傳影片前就知道會被罵,也做好心理準備,但再堅強的人也會感覺到困擾,以前他總會反思自己有無做錯或傷害別人,但這次他心情平靜,「Because I believe in what I do and my work. I believe in me.」。

見到有網友認為他拖垮台灣,馬米高回應台灣的形象不是他一人可以改變,反而見到部分留言替台灣擔心,因為台灣人真實給人的印象都是這些文字反映而來,「某程度上已經證明了我影片所說的觀點」,而其他會獨立思考,或表示有討論才有進步的理性群眾,馬米高真心感謝這些人,並笑說接下來的日子會繼續在台灣滾來滾去當明星、求進步。