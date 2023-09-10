香港男星馬米高最近揪曾上節目《WTO姐妹會》、來台10年的港女Jenny分享在台生活心得，除了用字差異外，馬米高更直指台灣人講話太委婉，反而給人太假的感覺，還有死不認錯也是台灣人特點，引來部分網友出征。昨(9日)他表示看到這些回應自己很淡定，他也沒有拖垮台灣印象，反而替台灣擔心部分留言的素質，才是真正反映了台人給人印象。

馬米高先前在Youtube影片分享香港人來台灣生活的想法，馬米高指出台灣人和香港人說話的差異就是前者比較委婉、後者實事求是，他直言覺得台灣人很假，說話太委婉，不會跟別人說不好的事，若試穿褲子覺得不合適不能直接說，通常會說：「這個好像不太合適」、「先不要」，讓個性直率的他覺得很困擾。

馬米高發文。（圖／翻攝自馬米高 MMG臉書）

Jenny則表示因為台灣人不喜歡得罪人，其實心裡有答案，但為了不想傷害別人會用很多字詞包裝，若沒這樣做好像就是沒禮貌、沒同情心，並常說大家要「互相」，馬米高進一步指出，曾和台灣人起爭執，對方做錯事卻不直接承認，僅用「不好意思」帶過，讓他們覺得在台灣「不好意思」4字能包裝所有事情。

對於引來網友出征或被記者、朋友問還有沒有想補充說明的？馬米高昨表示，看到許多水軍出征，令他不敢置信，他坦言上傳影片前就知道會被罵，也做好心理準備，但再堅強的人也會感覺到困擾，以前他總會反思自己有無做錯或傷害別人，但這次他心情平靜，「Because I believe in what I do and my work. I believe in me.」。

見到有網友認為他拖垮台灣，馬米高回應台灣的形象不是他一人可以改變，反而見到部分留言替台灣擔心，因為台灣人真實給人的印象都是這些文字反映而來，「某程度上已經證明了我影片所說的觀點」，而其他會獨立思考，或表示有討論才有進步的理性群眾，馬米高真心感謝這些人，並笑說接下來的日子會繼續在台灣滾來滾去當明星、求進步。