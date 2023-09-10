民進黨立委高嘉瑜10日指出，基泰大直從起造、承造到監造都大有問題，設計，監造同一人「球員兼裁判」，竟還待過北市建管處？（高嘉瑜提供）

台北市大直街新建工程「基泰大直」因施工不慎，導致鄰房傾斜下陷，鄰近民宅更是直接塌陷，一樓直接變成地下室，離譜意外引起全台關注。連日爆料基泰黑歷史的民進黨立委高嘉瑜10日指出，基泰大直從起造、承造到監造都大有問題，設計、監造同一人「球員兼裁判」，竟還待過北市建管處，她要求北市府徹查是否內神通外鬼。

高嘉瑜在臉書指出，北市近日針對「起造人基泰建設」、「承造人福益營造」、「監造兼設計人王德生」各開罰9萬元，這串名單不看不知道，一看嚇一跳。首先，基泰建設董座陳世銘，過去曾在馬英九市府時期，擔任都市計畫跟都市設計委員；承造人福益營造，今年在北投的另一建案同樣造成鄰損，遭提告求償1522萬元。

高嘉瑜指出，最扯的就是監造人兼設計人王德生，大直建案此次就是因工程向下開挖，卻未即時灌水、做大底，才致連續壁破裂造成後續鄰宅下陷，結果面對民眾陳情鄰損，負責「出具安全證明給建管處」的，依規定竟又是這位「建商找的設計人」，更誇張的是他還曾任北市建管處科員。

她認為，蔣市府應儘速修正《損鄰事件爭議處理規則》，全面強制第三方鑑定，以避免讓建商球員兼裁判，更重要的是須先向外界說明，為何此案起造、監造全都是台北市政府關係戶？到底有沒有所謂的「門神」在替基泰保駕護航？若真有，則法規怎麼修都無濟於事。

她質疑，否則為何大直住戶長達8個月的控訴及基泰內湖多達9次的陳情信，均遭北市府置之不理？甚至連自己團隊在周五事發後，致電北市建管處詢問此案鑑定人、水位監測系統等相關資訊時，都遭建管處人員以「行政人員不方便回答問題」加以搪塞。更別提那些明目張膽找黑衣人喬事的手法，若非朝中有人，誰敢如此無法無天？請蔣市府務必徹查，給台北市民一個交代。

最後，針對設計監造同一人的弊病、及現行承造的營造業普遍品質不佳，她未來也會在立院針對「第三方監造及營造業升等」，提出建築法及營造業法的相關修正，盼能提升所有建案的施工安全及建築品質，不能再有下一個基泰大直。