本月3日在泰國開啟的中泰「藍色突擊-2023」海軍聯合訓練，9日下午正式畫下句點，中泰雙方在泰國海軍「象島」號軍艦上舉行閉幕式。

據新華社，此次聯訓突出聯合性、實戰性和務實性，在聯合指揮、聯合反潛、直升機互降、互進塢艙、互駐艦艇、叢林生存、城市作戰、直升機滑降等課目上高度信任、深度融合，堅持從難從嚴、從實戰出發，有效提高了雙方戰技術水平。

中方指揮員、海軍陸戰隊副司令員陳衛東少將表示，自2010年兩國海軍首次開展「藍色突擊」聯合訓練以來，訓練內容由陸戰隊層面向海軍編隊層面增加，兵力編成由單一兵種向艦機艇隊多兵種擴展。

陳衛東稱，雙方通過聯合訓練、共同交流，達到了相互學習、相互借鑒的目的，對於提高參訓部隊戰技術水準、提升共同應對地區安全威脅的能力、進一步深化中泰兩國軍事合作交流起到積極作用。

泰方指揮員、泰國海軍登陸艦支隊司令阿帕少將表示，聯訓既為雙方提供了一個相互學習、相互交流的機會，同時也促進了兩國之間文化交流，必將進一步密切泰中兩國間的友好關係。

據陸媒此前報導，本次聯訓，中國海軍039潛艇罕見地同時期抵達梭桃邑海軍基地。軍事專家對《環球時報》表示，中國海軍潛艇抵泰主要是為了展示其綜合性能，讓泰國更好了解和熟悉中國潛艇。

公開報導顯示，2010年10月至11月，「藍色突擊-2010」中泰海軍陸戰隊聯合訓練在泰國舉行，此後，「藍色突擊」系列演習相繼舉行了三次。

今年以來，中泰陸軍、空軍相繼舉行了聯合演習，中泰「鷹擊-2023」空軍聯合訓練於7月在泰國空軍烏隆基地舉行。8月，中泰「突擊-2023」陸軍聯合訓練在泰國彭世洛府某特戰團營區舉行，這是繼2013年後，中泰兩國陸軍時隔10年再次進行「突擊」系列聯合訓練。

此外，更早些時候，2月共軍南部戰區陸軍派分隊赴泰國參加2023年「金色眼鏡蛇」多國聯合演習人道主義救援減災演練。今年中國還將和泰國等國家舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。