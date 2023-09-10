警員在與嫌犯對抗中受傷。（警方提供）

警方在嫌犯車上查獲刀械。（警方提供）

新北市新莊警分局福營派出所警方今（10）日凌晨執行取締酒駕勤務時，發現1輛小轎車行跡可疑，警方攔停後，車上2名鄭姓（32歲）、張姓男子（29歲），其中鄭男無照駕駛，警方要求配合盤查遭拒，2人竟又打電話請7名友人到場支援，雙方在現場發生扭打，警方通報快打到場支援，將9名嫌犯壓制逮補，並於車上查獲毒咖啡包、K他命、刀械等違禁品，訊後依妨害公務、毒品、傷害案送辦。

今日凌晨0時許，新莊警方在中環路一段與瓊泰路口執行酒駕攔查勤務，期間攔停鄭男駕駛的自小客車，查出鄭男無照駕駛，因此警方要求鄭男及車上張男配合下車盤查，不料2人不但拒絕配合，還打電話找了7名友人到場助陣，現場警方也立即通報快打警力支援。

警方快打到場之前，對方趕來助陣的石姓男子（20歲）竟出手毆打現場劉姓警員，其他在場共犯也與另2名李姓、尤姓警員發生推擠，造成3名警員鼻樑、手腳等處擦挫傷，隨後警方支援到場後，將在場9名嫌犯壓制逮補，並在車上查獲毒品咖啡包24包、K他命2包、開山刀2把、西瓜刀1把、折疊刀2把、彈簧刀2把等証物。

警方訊後將鄭嫌等9人依妨害公務罪、毒品、傷害罪移送新北地檢偵辦，另違反交通事故管理處罰條例（無照）依法舉發。3名受傷警員送往醫院包紮治療後，暫無大礙。

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