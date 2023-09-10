新竹縣「2023秋遊星夜季 一起去樂球」9日晚在竹北水圳森林公園登場，首場「舞動樂光之夜」吸引大批民眾朝聖，金曲嘻哈歌王熊仔壓軸演出，超狂rap炸翻全場，還邀請歌迷上台合唱，將現場氣氛帶到最高點。10日「樂球漫步之夜」，有艾薇、麋先生等輪番演出，讓民眾提前歡度中秋佳節。

交通旅遊處長戴志君表示，2天活動規畫不同類型卡司，多達14組知名歌手藝人輪番演出，10日的「樂球漫步之夜」以輕搖滾曲風為主，由葉鈺渟、史東Ston、DIZLIKE、OPENsi、琳誼 Ring、艾薇、金曲樂團麋先生等超強卡司演出，精彩可期！

活動現場的「樂球市集」，有在地小農、文創手作、輕食餐點，以及香味漫溢的胖卡餐車，另外還有中台灣8縣市合作推出「老街市集」，將竹縣市、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及嘉義的在地老街商圈美食近20攤搬到活動現場，一次購足中台灣特色商品，讓民眾聽音樂的同時也能吃到各地經典美食，會場也佈置3米高皮皮獅氣偶、6米高超級大月亮裝置打卡拍照。

交旅處提醒因應活動，嘉豐南路一段及復興二路路邊停車格禁止停車，鼓勵民眾多搭乘竹北市公所免費市民公車61路，在「水圳公園站」下，或搭乘高鐵在「新竹高鐵站」下車步行約500公尺即可到達。若搭乘火車，可至新竹火車站後，轉六家支線至六家站，往復興三路步行約600公尺，即可到達活動現場。使用YouBike微笑單車，可利用在會場附近台鐵六家車站、高鐵新竹站、水圳森林公園等站點。