紐約洋基主場10日舉辦老同學會（Old-Timers’ Day），不巧碰到風雨交加讓比賽延誤兩個多小時，最終還慘敗給釀酒人。1998年的老洋基之中，左投威爾斯（David Wells）批評現在的年輕球員與世道人心都有問題，上個世紀的美好時光恐怕已經一去不返。

威爾斯1998年在洋基貢獻18勝4敗、自責分率3.49，該季他還投出大聯盟歷代第15場「完全比賽」。威爾斯看本季洋基戰績這麼爛，那些明星球員卻沒有被下放小聯盟調整，他對美媒The Athletic說：「每次出來背鍋或是被開除的都是總管和總教練，實際上這是球員的錯，你們在球場上表現不好，換成我是總管，我就會開始警告你們。」

May 17, 1998:



David Wells throws the 15th perfect game in MLB history — while hungover. pic.twitter.com/kQIjvDIFZ2 — BetMGM 🦁 (@BetMGM) May 17, 2023

「我不管他是誰，只要他陷入嚴重低潮，我就會把那傢伙送到3A或2A，敲響他們的警鐘，不管他的薪水有多高。以前的球員，包括我都被這樣對待。我認為現在的球員被呵護過頭了，你需要身邊的人幫你變得更強。」威爾斯所說下放二軍調整的模式，這在亞洲職棒仍然很常見。

現年60歲的威爾斯對於「覺醒文化」（woke culture）也沒什麼好感，他批評曾經邀請跨性別者代言的百威啤酒，揚言要終身抵制。「我們的世界變了，這太糟糕了，我們每人都該隨身攜帶一把槍。我也痛恨成天搞覺醒的Nike，若我還是球員，我就會把球衣上的Nike商標挖掉。」

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