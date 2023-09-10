近日「有錢人出國都跟團，沒錢的人才自助」的話題在網上掀起討論，臉書粉專《美黛子遊日本 》分享「超豪華日本團」，曾遇過8個客人訂4晚住宿就要320萬台幣，也曾遇過客人大方給18.4萬台幣的巨額小費，旅日達人林氏璧見狀直呼「貧窮限制我的想像，有錢人的快樂就是這麼樸實無華。」

林氏璧昨在臉書上分享，很多人說會自助旅行的都是沒有錢的人，因為有錢人根本沒時間做攻略排行程，寧可花錢了事，選擇跟團旅行，但他認為這得要看是什麼程度的有錢人，那種超級有錢人應該會選擇「客制化團」，可按照自身喜好調整活動，只能說有錢就是任性。

臉書粉專《美黛子遊日本 》留言分享，她經手過許多有錢人的包團行程，每一團都有讓她瞠目結舌的點。舉例來說，她最近接到一個去日本的團，8個人住宿4晚就要320萬台幣，而且這個價格已是一晚免費的優惠價，所以嚴格來說應是3晚就要320萬台幣。驚人價格讓林氏璧咋舌直呼「貧窮限制了我們的想像，有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華。」

美黛子表示，她還曾遇過客人要求包車往返景點，結果聽到開車要3個小時，竟然堅持要多花錢搭直升機去；也曾聽過有客人想吃味噌拉麵，竟然花8萬日幣（折合台幣約17367元）請司機開車外帶回來。此外，也有司機帶團結束以後，客人直接給一個信封說「沒花完的錢給你當小費！」打開以後竟然足足有85萬日幣（約台幣18.4萬）。

美黛子指出，不管跟團旅遊還是自助旅遊，其實都可以玩得很省錢，也可以過得很奢侈，全看自己的需求與預算，因為跟團有便宜的小資團，也有高價的貴婦團，自助則是可以自己掌握在手中，因此沒有說哪一種旅遊方式比較高級。

超狂故事吸引6千多人朝聖，不少網友留言討論，「這種有錢人的團沒本事還不能接，到底去哪裡安排直升機」、「請問有司機職缺嗎？好想應徵」、「我親戚直接包商務艙飛北海道，這也很厲害」、「這種團我何止是畢恭畢敬，鞠躬盡瘁都可以」。