由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2023舞躍大地舞蹈創作比賽」，9日於台灣戲曲中心大表演廳辦理決選暨頒獎典禮，經過入圍團隊逐一現場演出的精采激盪，最終由賴耘琪《四女》摘下金牌獎、黃湙琁《解壓縮》贏得銀牌獎、陳翊芯與胡旬垣的《圭‧卜》榮獲銅牌獎，以及5名優選、7名佳作等總計15個獎項。

文化部常務次長徐宜君特別感謝所有參賽的編舞者與舞者持續不斷地創作，讓台灣的舞蹈園地作品源源不絕，也藉由青年藝術家的持續編創，讓世界看到這些優秀且極具台灣特色與文化的作品。

計畫主持人鍾伯淵表示，期待舞躍大地在未來成為更具指標性的國際賽事，也成為優秀編舞家的孕育之地，並吸引國際間優秀舞蹈人才湧向台灣，同時也讓台灣舞蹈的強大能量「潮」世界發聲。

今年金、銀、銅牌獎項分別為賴耘琪《四女》、黃湙琁《解壓縮》、陳翊芯／胡旬垣《圭‧卜》。評審委員認為此次參賽作品風格多元，有對生命人性的探討、對大地萬物的細究窺探，也有對自身意識心緒的反思，不論使用何種姿態及技巧來表達，都創造出獨特的身體語言，更展現了對生命及舞蹈藝術的熱情。許多編舞者在舞躍大地初試啼聲，就具有大將之風，未來的舞蹈生涯精彩可期。

本次獎座特別委請陶藝家陳金旺設計「舞躍犀旺」，呼應具有在地生命力及壯大編創之涵養內容。今年度也首度於賽後舉辦專業交流活動，預計於9月23日舉辦前導工作坊，為得獎團隊邀請經常參與國際交易市集的前輩師長講授交流技巧，並於11月12日舉辦表演藝術交流平台，邀請知名藝術節策展人、場館管理者及地方政府表演藝術相關部門前來與得獎團隊交流互動，讓編舞者與舞者為未來團隊或自身的創作發展之路邁出第一步。