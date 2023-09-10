美驅逐艦及加拿大護衛艦各1艘，昨(9日)由北向南航經臺灣海峽，此舉疑又挑起大陸解放軍敏感神經，今天上午立刻大動作擾台示威。國防部表示，自今（10）日8時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、殲轟7、蘇愷-30、空警-500、空警-2000、運-8、運-9及無人機等各型機計17架次出海活動，其中11架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。