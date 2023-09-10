在一段感情中，有些人即使沒感覺，但在對方真心追求下，還是會被感動願意給機會，不過《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、天蠍座、摩羯座對於毫無感覺的追求者，會表現得十分冷漠，絕不給任何機會，反之對有興趣的對象，則會掏心掏肺地付出。

▍金牛座

金牛座無論是做人還是做事，一向抱持著徹底的態度，要麼不接受、不認同到底，要麼就是抱著信到底的決心。在愛情方面，這種「狠勁」也是可見一斑，若不愛，想走入他們的心門都機會沒有，這時會無動於衷，任對方熱臉貼冷屁股，反之若金牛動心，就會奮不顧身地去愛。

▍天蠍座

天蠍座不是一個會委曲求全的濫好人，感情上若無法讓他們動心，只想憑著死纏爛打的招數來攻破天蠍的心防，那麼請做好「過冬」的準備,因為不被天蠍接受的對象，在眼中就代表著麻煩，但反之一旦愛上對方，就會竭盡所能去對你好。

▍摩羯座

摩羯座天生性格內向，不擅長表達情緒，對待朋友總是十分冷淡，更別說是不喜歡的人，這時若在他們身邊晃來晃去，對摩羯而言簡直是困擾，便會用極度冷漠的態度，讓對方知難而退，反之，雖然摩羯有不解風情的小毛病，但他們會把對方當成重責大任，掏心掏肺地付出。