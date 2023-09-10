中共機艦頻繁侵擾台灣周邊海域，我駐紐西蘭代表歐江安接受外媒專訪，批評中國近乎每日無故以軍艦、軍機等騷擾台灣，更經常藉機對台發動實彈軍演。台灣面對中國從未放棄以武力統一台灣的野心與威脅，台灣不求戰，但隨時備戰，也呼籲各國讓台灣參與聯合國體系及其專門機構以維持台海和平。

紐西蘭新聞網（Newshub)及第三電視台（TV 3）在9月9日週六「晚間6時新聞實況」(Live at 6PM)播出我國駐紐西蘭代表歐江安的專訪影片，並以「台灣駐紐西蘭代表警示中國日趨武斷」(Taiwan representative in New Zealand warns about “a more assertive” China)為題進行報導。

記者William Terite 首先問歐江安對紐西蘭政府日前發布首份國家安全戰略報告的看法。歐江安高度肯定，紐西蘭政府在國家戰略報告及外交政策文件中均明確指出，台灣海峽及南海為潛在衝突點，紐西蘭對此區域有直接利益，並呼籲以和平對話方式解決歧見，不得訴諸武力、威脅或逼迫手段。

歐江安稱讚紐西蘭政府發布首份國家安全戰略報告，顯示對區域安全挑戰已高度警覺，並重視對紐國軍備戰力的改革，投入更多人力及資源以打造可持久作戰的陸、海、空戰鬥部隊。

針對中國對台威脅，歐江安說明，中國近乎每日無故以軍艦、軍機等騷擾台灣，採取灰色戰術，包括跨越台海中線、入侵我國航空識別區(ADIZ) ，更經常藉機對台發動實彈軍演，挑釁濃厚，嚴重破壞現狀。

她說，台海和平穩定攸關全球利益，台灣製造全球大多數尖端晶片、過半數的國際貿易航線均由台灣海峽通過，因此一旦台海發生戰爭，將對全球貿易、金融秩序與國際安全帶來災難性影響。台灣面對中國從未放棄以武力統一台灣的野心與威脅，台灣不求戰，但隨時備戰，強化自我防禦能力，堅定捍衛台灣主權及人民安全。

聯合國大會5日開議，歐江安指出，1971年聯大第2758號決議雖解決中國代表權問題，但無賦予中國代表台灣的權利，更無禁止台灣人民進入聯合國或台灣記者不得進入採訪的規定。聯大第2758號決議已遭扭曲解釋與不當運用，她呼籲紐西蘭各界支持台灣參與聯合國體系及其專門機構，以維持台海和平，讓台灣為世界做出更多貢獻。

該報導也訪問紐西蘭國際法權威教授Alexander Gillespie對歐江安提及中國對台灣挑釁的看法。他說歐江安「所言屬實、中國對台威脅真實存在，且情況嚴重」。紐西蘭外貿部則重申，無論公開或私下場合均不斷向中國關切台灣海峽緊張情勢的升高。報導中也要求中國駐紐西蘭大使館進行評論，但中方拒絕回應。