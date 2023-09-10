受到整體市場不佳出現需求遞延情形，晶睿8月合併營收7.22億元，月減29.52%，年減21.65%，累計1到8月合併營業收入為67.33億元，年成長16.97%。
晶睿通訊推出的智慧雲端安防服務VORTEX，在美國地區陸續獲得客戶採用及認同，包括在愛荷華州的自助洗衣店維運及地區農業食品機構的安全管理上，皆獲得不錯的口碑，雲端即時監控系統大幅降低中小企業的營運成本，隨時隨地提供防護，兼顧服務品質及安全性。
晶睿通訊(3454)8月合併營業收入為7.22億元，月減29.52%，晶睿表示，公司將持續拓展通路，布局新的垂直應用市場，推廣AI安防解決方案，並同時優化生產效能，強化營運動能。
受到整體市場不佳出現需求遞延情形，晶睿8月合併營收7.22億元，月減29.52%，年減21.65%，累計1到8月合併營業收入為67.33億元，年成長16.97%。
晶睿通訊推出的智慧雲端安防服務VORTEX，在美國地區陸續獲得客戶採用及認同，包括在愛荷華州的自助洗衣店維運及地區農業食品機構的安全管理上，皆獲得不錯的口碑，雲端即時監控系統大幅降低中小企業的營運成本，隨時隨地提供防護，兼顧服務品質及安全性。
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