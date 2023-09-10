國家人權博物館「2023台灣國際人權影展」邁向第7年，持續以多元視角選片，引薦社會大眾認識人權，本次影展聚焦戰爭、科技與移民等議題，邀請國家文藝獎得主、導演黃明川擔任策展人，主影展精選國際11部電影，內容包括戰爭、科技與移民等議題。

昨（9）日影展於光點台北電影館舉辦「選片指南」講座，由策展人黃明川導演及影評人雀雀對談，完整解析策展主題及選片重點。雀雀表示，「2023台灣國際人權影展」以「煙硝離散-游尋天光」為主題，對應「戰爭與人權」與「人權廣角鏡」兩大單元。為呼應當代的戰爭與人權議題，開幕片特別選映烏克蘭女性導演艾莉莎．柯瓦倫科（Alisa Kovalenko）的《戰火邊緣的青春》，該片拍攝於烏俄戰爭期間，呈現5名烏克蘭青少年雖身處戰火肆虐的頓巴斯地區，仍不畏動盪紛亂的環境，勇於追求自我。猶未歇止的烏俄戰爭無疑是當今世界焦點之一，期望透過影展的選映，促使台灣社會持續關注國際人權議題。

「煙硝離散－戰爭與人權」單元另外也選映敘利亞裔加拿大導演瑪麗亞．札里夫與法國導演安德烈．卡迪共同合作的動畫《魔籽公主》，以魁北克法語旁白講述在敘利亞戰火的威脅下，一家三代如何在遭遇政府及多方軍事勢力阻擾時逢凶化吉，最終抵達如天堂般的新家園；柏林影展金熊獎得主吉安弗蘭．柯羅西的《戰地夜曲》，故事場景橫跨敘利亞、伊拉克、庫德斯坦族及黎巴嫩邊界，將戰火煙硝下的日常群像，如慢板詩歌呈現於世人眼前。

雀雀將鏡頭拉回台灣，介紹洪淳修的《金門留念》藉由書寫金門三個世代居民的影像，輻射出海峽兩岸70年來的政治、經濟、地景和文化變遷；馬來西亞出生的台灣導演廖克發，則以《野番茄》紀錄二戰台籍日本兵及228事件高雄「雄中自衛隊」，透過訪談使一窺生命記憶、認同與國族情感，亦見證威權歷史下的無常生命和青春血淚。

「游尋天光－人權廣角鏡」單元則聚焦當代多元人權議題，中國大陸旅美導演張嘉玲在《全面監視》貼身拍攝人權律師和記者，揭露中國大陸科技監控的真相，深入剖析數位錄像技術及社群監視系統的實際情況；加拿大導演艾莉森．莫瑞的劇情片《生命之舞》，則描繪身為加拿大移民二代的主角回到祖國阿根廷，試圖透過驗證DNA追查身世之謎，最後竟發現自己是1977年阿根廷獨裁時代被強迫與家人分散的失蹤孩童，尋親故事追溯至「五月廣場母親」運動，揭示轉型正義議題仍是阿根廷社會的現在進行式。

黃明川及雀雀也指出，今年人權影展選映於2022年金馬獎獲得多項的亮點，包括馬來西亞導演劉國瑞的長片《白日青春》，與同時合映的短片《末路窮途》互文性高，探討在香港的巴基斯坦移民和難民所面臨的挑戰，以公路電影的形式，紀錄異鄉人的飄泊處境與身分認同問題；陳梓桓導演的紀錄片《憂鬱之島》結合檔案影片，縱觀香港近代政治史，回顧了1973年文革時期人民被迫逃亡香港、1989年天安門事件香港人聲援、2019年反修訂逃犯條例與反送中多次百萬人示威抗爭，到2023年香港國安法實施後的香港政治變遷；蔡崇隆導演的《九槍》追溯越南移工阮國非因疑似竊車而被警察槍殺的事件，深度探討執法過當爭議以及臺灣移工的勞動處境與結構性問題。

黃明川表示，「人權經驗是從1歲到100歲都相關的」，對於每個人的生命是密不可分的。本次影展也歡迎各個年齡層的觀眾參與，其中《戰火邊緣的青春》、《魔梓公主》、《全面監視》及《生命之舞》等4部電影是台灣首映，台北場將於9月22日至24日在光點華山電影館率先起跑，緊接著高雄場9月29日至10月1日將於高雄市電影館接力登場。