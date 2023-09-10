交通安全月行人事故降1成，警阻違停意外查獲竊盜案。

為洗刷行人地獄惡名，交通部要求9月交通安全月嚴格執法宣導，桃園警分局1周來取締車不讓人和闖紅燈超過5000件，取締違停還意外破獲竊盜案、逮到犯嫌送辦，且行人事故和去年同期相比下降近1成，警方將持續加強取締、未來也會增設科技執法設備，營造友善交通環境。

警方執行取締酒駕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方執行取締酒駕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局同安派出所警員陳璽翔8日17至19時執行南平路、新埔六街口執行「交通安全月」路口交通執法勤務，見一部機車違停於路口，為確保用路人安全，上前盤查騎士身份告發時，見該違規民眾身材及衣著特徵疑似為日前在轄內涉及竊盜案件的嫌疑人，機車也是他騎乘犯案交通工具，帶返所製作筆錄偵辦，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢偵辦，交通違規部分也依照規定告發。

交通安全月行人事故降1成，警阻違停意外查獲竊盜案。

遵守交通規則是提升用路人安全的關鍵，行人死傷交通事故受到高度關注，因此一直是警方防制重點。桃園分局統計今年截至9月7日止，取締告發車不停讓行人有3274件，行人闖紅燈及其他違規有1884件，兩項合計有5000餘件，與去年行人事故對比，下降幅度將近1成，顯示加強取締相關交通違規仍有一定的防制效果，未來並在轄區高發交通事故路口建置科技執法設備，全力來降低交通事故件數，營造一個友善的交通環境。

9月1日至30日是交通部刻正執行的「交通安全月」期程，桃園警方除了利用各項機會做交安宣導外，也持續規劃取締違規勤務針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目加強取締，確保良好交通秩序。

警方特別提醒酒駕扣牌新規定，道路交通管理處罰條例修正，6月30日正式上路，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過每公升0.25毫克以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。嚴重超速也從超速60公里下修為40公里，最高可罰3萬6000元並吊扣牌照6個月。

為維護民眾交通安全，桃園警方呼籲民眾喝酒後如果有行車需求，務必指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，駕駛車輛務必減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。

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