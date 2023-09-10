一名外國人在台灣的小吃店用餐，看到桌上都立著一個外形像迴紋針的東西，但完全不知道用途，直到看見別桌的客人才知道，迴紋針功能是用夾來免洗筷或吸管的外包裝，避免被風吹走，貼文曝光也有網友曝迴紋針的底座有開瓶功能，讓不少老外嘖嘖稱奇，大讚是台灣偉大的發明。

一名外國人近日於推特發文，表示在台灣小吃店用餐，一直不懂桌上像迴紋針的物品用途，直到看到別人使用，才知是用來夾免洗筷或吸管的外包裝，避免垃圾被風飛走，大讚是台灣偉大的發明。事實上該用品的名稱為開瓶環保夾，是不少小吃餐飲店必備的用品之一。

I was today years old when I learned that these paperclip-looking things on tables in Taiwan are to put your chopstick trash so it doesn’t fly away. pic.twitter.com/5g1OwTKydH — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) September 5, 2023

貼文引發其他老外關注，紛紛留言說「你現在才知道這東西的用途嗎？」、「好聰明的設計」、「太驚人了」；另也有人說這個迴紋針的東西底部是開瓶器，「具有開瓶功能，你知道嗎？」、「底部是開瓶器超方便。」

貼文也被轉發到臉書粉專《割蘿蔔外電驛站》，不少台灣網友說，最初的環保開瓶夾並非迴紋針設計，「以前是尖刺狀，覺得很恐怖，還好後來改成迴紋針」、「小時候很多店家桌上都是擺尖刺狀的」。