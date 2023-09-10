率團訪問平壤的大陸國務院副總理劉國中，9日獲北韓執政勞動黨和北韓政府設宴歡迎。劉國中表示，不管國際和地區局勢如何變化，繼承發展「用血結成的中朝友好關係」，是中國黨和政府的堅定立場。

香港商業電台報導，劉國中致辭時表示，無論國際及地區形勢如何變化，繼承和發展傳統中朝友誼是中國黨和政府堅定不移的立場，強調中方願意貫徹落實兩國最高領導人的重要共識，為維護好、鞏固好中朝友好合作關係，更好造福兩國人民，促進地區和平與繁榮作出貢獻。

北韓內閣副總理金成龍致辭時指，朝方將根據時代要求和朝中兩國人民的共同心願，進一步加強和發展朝中友好合作關係。

中方代表團同日亦向平壤朝中友誼塔獻上花圈，並參觀位於平壤順安區的朝中友好宅奄農場。

劉國中率領的中方代表團周五晚在平壤，出席北韓75周年國慶的閱兵儀式，並與北韓領導人金正恩會面。兩人就進一步發展中朝友好合作關係，及在各領域合作達成共識。