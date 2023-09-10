台北市大直街巷內一排民宅因「基泰大直」建案工地施作不當，導致傾斜陷落，事件當晚民進黨總統參選人賴清德、行政院副院長鄭文燦就在鄰近5星級美福飯店，與台北市不動產同業公會餐敘，肇事的基泰建設也是公會成員。鄭文燦今天說，當天受邀參席宴會，基泰並未受邀，沒有相關人員出席。

鄭文燦今天解釋，那一天是由台北市不動產開發公會理事長陳勝宏先生，邀請賴副總統以及他還有其他貴賓出席，大概是在6點鐘出席，賴副總統則是在7點半左右離開，當時所有人員並不能夠預知晚間10點大直民宅塌陷事件。他強調，那一場活動基泰建設並未受邀，也沒有人員出席。

針對近期受害災民及台北市議員都要求建案鄰損應該要有相關細則，鄭文燦指出，陳建仁院長已經請工程會主委吳澤成，針對近日多起包括大直民宅傾斜陷落事件，包括新竹路面天坑事件，這些鄰損的事件如何從工程設計、施工管理規範來加強，務必要使工地安全成為最高原則。