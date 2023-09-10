台中市政府為推廣全民運動、鼓勵市民參與運動，紐崔萊i健康心騎日於10日上午在中央球場集結登場，吸引男女老少、親子家庭熱情參與，逾2000位參加者。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場表示，感謝主辦單位致力推廣全民運動，促進市民身體健康，讓市民朋友攜家帶眷度過愉快健康的周末，騎出活力、帶動城市運動風氣，超馬好手陳彥博也以品牌活動大使身分現身同歡。

市政顧問秦熙嶽表示，盧市長積極推動台中運動風氣，鼓勵市民養成規律運動好習慣；今日活動全程約18公里，沿途行經中央公園、洲際棒球場等台中知名地標，讓參加的民眾沿途可欣賞城市風景，暢遊台中。

主辦單位安麗紐崔萊表示，健康是人生最大財富，安麗除推廣健康的生活方式，也支持各項體育活動的舉辦，鼓勵全民加入健康行列，安麗期盼透過舉辦、支持各種運動賽事，喚醒大家重視自身健康的意識。

今日現場也準備豐富好禮，有報名活動的民眾可以獲得活動紀念T恤或車衣、號碼布、抽獎券；完成騎行還可獲贈紀念獎牌、XS機能能量飲、睡美人膠原飲兩瓶、Double X 三日份和電子完賽證書。此外，在活動現場所設置的品牌體驗區，只要完成指定拍照打卡步驟，現場試飲紐崔萊i特調 (Phyto Café)三款飲品，讓參加民眾滿載而歸。

台中市政府運動局表示，台中市氣候宜人，是全國宜居城市榜首，也是辦理體育活動的首選，吸引各體育團體於台中市舉辦多項單車活動；今年已成功舉辦萬眾騎BIKE，接下來也陸續辦理捷安特自行車嘉年華活動、大台中單車逍遙遊暨單車成年禮、踩動山海樂活單車嘉年華活動及時代騎輪節等多場單車活動，鼓勵市民一起健康動起來。