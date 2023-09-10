摩洛哥規模6.8強震釀成重大傷亡，當地建築受到檢視。

摩洛哥8日規模6.8強震至今已釀成超過2000人喪命、逾2000人受傷，傷亡多集中在震央所在的偏遠山區。專家指出，摩洛哥災情會如此慘重，關鍵在於當地鮮少發生威力如此巨大的地震，因此建築物的建材不夠耐震，除此之外山區居民普遍貧窮，蓋房時無力聘請建築師，往往自行建造或聘用低階石匠，房屋品質自然不高，建築師更稱當地「輕微一震、牆就會垮」，並不意外傷亡慘重。

摩洛哥內政部昨（9）日晚間宣布，強震已造成2102人喪命、2059人受傷，傷者中超過1400人情況危急。傷亡主要集中在靠近震央的5個省分，當中尤以難以到達的偏遠山區受創最深。

此次強震震央靠近豪茲（al-Haouz）省高阿特拉斯山（High Atlas Mountains）的伊吉爾（Ighil）地區，豪茲省以風景如畫的村莊、山谷聞名。

該區域鮮少發生規模如此大的地震，8日地震堪稱1900年以來，鄰近旅遊古城馬拉喀什500公里內規模最大地震。1960年，摩洛哥西南部海岸城巿阿加迪爾（Agadir）發生規模5.8淺層地震，造成至少12000人罹難；2004年，摩洛哥東北部港口城市胡塞馬（Al-Hoceima）發生規模6.4地震，造成至少628人罹難與926人受傷。

圖為山地小鎮阿斯尼（Asni）坦斯加村（Tansghart）的災後畫面，專家指出，由石塊、磚石堆砌而成的牆面並不耐震。（圖／路透社）

■鮮少發生大地震 建築物不耐震

另據《印度時報》（Times of India）、美聯社報導，強震震垮由石塊、磚石堆砌而成的牆面，將社區覆蓋在瓦礫堆之下，這類建材本身並不耐震。倫敦大學學院（University College London）地球物理暨氣候災害榮譽退休教授麥蓋爾（Bill McGuire）表示：「問題在於鮮少發生破壞力如此巨大地震的區域，建築物通常不夠堅固，不足以應付強烈的地面搖晃，因而導致大量傷亡。」

圖為山地小鎮阿斯尼（Asni）坦斯加村（Tansghart）的災後畫面。（圖／路透社）

■偏遠地區居民貧窮 無力聘請專業蓋房 房舍品質差

另據《紐約時報》（New York Times）報導，大量傷亡也讓外界關注摩洛哥建築的脆弱性，摩洛哥建築師指出，地震重創的偏遠山區，房舍多為不耐震的泥土屋，儘管近年來政府對建築物實施更嚴格的耐震標準，許多建築工人仍規避規範，以降低成本。

摩洛哥建築師指出，山區居民無力聘請專業建築師蓋房，導致山區房舍品質較差。圖為摩洛哥觀光勝地馬拉喀什附近的穆萊卜拉欣村（Moulay Brahim）。（圖／美聯社）

摩洛哥北部城市卡薩布蘭加（Casablanca）建築師阿瑪齊爾（Anass Amazirh）說：「以這個國家的建築狀況來說，這樣的死亡人數是可以預料的。」

摩洛哥國家建築協會（National Order of Architects）前會長法爾卡尼（Omar Farkhani）解釋，這類地區容易受地震重創，主因在於當地居民無法聘請建築師蓋房，他們往往自行蓋房，或請低階石匠協助。

摩洛哥規模6.8強震奪走逾2000人命，當地建築師說，山區建築不耐震、品質差，尤其居民在沒有地基、脆弱的泥磚牆上鋪設混凝土板，輕輕一震牆面就會垮。圖為靠近震央的村落阿米茲米茲（Amizmiz）與維爾崗 （Ouirgane）之間被震垮的房舍。（圖／路透社）

法爾卡尼說，當地人要多蓋一層樓時，經常在沒有地基的脆弱泥磚牆上鋪設混凝土板，「就像混凝土板在漂浮一樣，就算只是最輕微的震動，牆也會垮，混凝土板就會砸到人身上」。

法爾卡尼說，他調查2004年胡塞馬6.4地震時，原本以為傷亡會集中在人口稠密的市區，但最後發現主要集中在偏僻地區。

摩洛哥6.8強震釀成逾2000人喪命。

2004年大地震後，摩洛哥政府開始加強建築規範，包括2011年實施讓建築物更耐震的新法規，如今摩洛哥全國一共劃分為5個地震區，每個區域有不同的建築標準，胡塞馬被列為地震風險最高區，豪茲省為中等區域。

圖為摩洛哥觀光勝地馬拉喀什附近穆萊卜拉欣村（Moulay Brahim）一棟嚴重受損的旅館。（圖／美聯社）

不過阿瑪齊爾表示，實施新法規後，並不是所有建築都經過翻修，尤其鄉村、勞動階層為主的區域，建築工人往往未登記在案，並且經常使用脆弱的混凝土，鋼筋也不足，偷工減料更是家常便飯。

除此之外，法爾卡尼補充說，這些區域的驗屋頻率也更低，例如2019年，胡塞馬省的36的城鎮中，只有一座城鎮的城鎮規劃部門有建築師。