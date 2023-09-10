摩洛哥規模6.8強震釀成重大傷亡，當地建築受到檢視。

摩洛哥8日規模6.8強震至今已釀成超過2000人喪命、逾2000人受傷，傷亡多集中在震央所在的偏遠山區。專家指出，摩洛哥災情會如此慘重，關鍵在於當地鮮少發生威力如此巨大的地震，因此建築物的建材不夠耐震，除此之外山區居民普遍貧窮，蓋房時無力聘請建築師，往往自行建造或聘用低階石匠，房屋品質自然不高，建築師更稱當地「輕微一震、牆就會垮」，並不意外傷亡慘重。

摩洛哥內政部昨（9）日晚間宣布，強震已造成2102人喪命、2059人受傷，傷者中超過1400人情況危急。傷亡主要集中在靠近震央的5個省分，當中尤以難以到達的偏遠山區受創最深。

此次強震震央靠近豪茲（al-Haouz）省高阿特拉斯山（High Atlas Mountains）的伊吉爾（Ighil）地區，豪茲省以風景如畫的村莊、山谷聞名。

該區域鮮少發生規模如此大的地震，8日地震堪稱1900年以來，鄰近旅遊古城馬拉喀什500公里內規模最大地震。1960年，摩洛哥西南部海岸城巿阿加迪爾（Agadir）發生規模5.8淺層地震，造成至少12000人罹難；2004年，摩洛哥東北部港口城市胡塞馬（Al-Hoceima）發生規模6.4地震，造成至少628人罹難與926人受傷。

圖為山地小鎮阿斯尼（Asni）坦斯加村（Tansghart）的災後畫面，專家指出，由石塊、磚石堆砌而成的牆面並不耐震。（圖／路透社）
圖為山地小鎮阿斯尼（Asni）坦斯加村（Tansghart）的災後畫面，專家指出，由石塊、磚石堆砌而成的牆面並不耐震。（圖／路透社）

■鮮少發生大地震 建築物不耐震

另據《印度時報》（Times of India）、美聯社報導，強震震垮由石塊、磚石堆砌而成的牆面，將社區覆蓋在瓦礫堆之下，這類建材本身並不耐震。倫敦大學學院（University College London）地球物理暨氣候災害榮譽退休教授麥蓋爾（Bill McGuire）表示：「問題在於鮮少發生破壞力如此巨大地震的區域，建築物通常不夠堅固，不足以應付強烈的地面搖晃，因而導致大量傷亡。」

圖為山地小鎮阿斯尼（Asni）坦斯加村（Tansghart）的災後畫面。（圖／路透社）
圖為山地小鎮阿斯尼（Asni）坦斯加村（Tansghart）的災後畫面。（圖／路透社）

■偏遠地區居民貧窮 無力聘請專業蓋房 房舍品質差

另據《紐約時報》（New York Times）報導，大量傷亡也讓外界關注摩洛哥建築的脆弱性，摩洛哥建築師指出，地震重創的偏遠山區，房舍多為不耐震的泥土屋，儘管近年來政府對建築物實施更嚴格的耐震標準，許多建築工人仍規避規範，以降低成本。

摩洛哥建築師指出，山區居民無力聘請專業建築師蓋房，導致山區房舍品質較差。圖為摩洛哥觀光勝地馬拉喀什附近的穆萊卜拉欣村（Moulay Brahim）。（圖／美聯社）
摩洛哥建築師指出，山區居民無力聘請專業建築師蓋房，導致山區房舍品質較差。圖為摩洛哥觀光勝地馬拉喀什附近的穆萊卜拉欣村（Moulay Brahim）。（圖／美聯社）

摩洛哥北部城市卡薩布蘭加（Casablanca）建築師阿瑪齊爾（Anass Amazirh）說：「以這個國家的建築狀況來說，這樣的死亡人數是可以預料的。」

摩洛哥國家建築協會（National Order of Architects）前會長法爾卡尼（Omar Farkhani）解釋，這類地區容易受地震重創，主因在於當地居民無法聘請建築師蓋房，他們往往自行蓋房，或請低階石匠協助。

摩洛哥規模6.8強震奪走逾2000人命，當地建築師說，山區建築不耐震、品質差，尤其居民在沒有地基、脆弱的泥磚牆上鋪設混凝土板，輕輕一震牆面就會垮。圖為靠近震央的村落阿米茲米茲（Amizmiz）與維爾崗 （Ouirgane）之間被震垮的房舍。（圖／路透社）
摩洛哥規模6.8強震奪走逾2000人命，當地建築師說，山區建築不耐震、品質差，尤其居民在沒有地基、脆弱的泥磚牆上鋪設混凝土板，輕輕一震牆面就會垮。圖為靠近震央的村落阿米茲米茲（Amizmiz）與維爾崗 （Ouirgane）之間被震垮的房舍。（圖／路透社）

法爾卡尼說，當地人要多蓋一層樓時，經常在沒有地基的脆弱泥磚牆上鋪設混凝土板，「就像混凝土板在漂浮一樣，就算只是最輕微的震動，牆也會垮，混凝土板就會砸到人身上」。

法爾卡尼說，他調查2004年胡塞馬6.4地震時，原本以為傷亡會集中在人口稠密的市區，但最後發現主要集中在偏僻地區。

摩洛哥6.8強震釀成逾2000人喪命。

2004年大地震後，摩洛哥政府開始加強建築規範，包括2011年實施讓建築物更耐震的新法規，如今摩洛哥全國一共劃分為5個地震區，每個區域有不同的建築標準，胡塞馬被列為地震風險最高區，豪茲省為中等區域。

圖為摩洛哥觀光勝地馬拉喀什附近穆萊卜拉欣村（Moulay Brahim）一棟嚴重受損的旅館。（圖／美聯社）
圖為摩洛哥觀光勝地馬拉喀什附近穆萊卜拉欣村（Moulay Brahim）一棟嚴重受損的旅館。（圖／美聯社）

不過阿瑪齊爾表示，實施新法規後，並不是所有建築都經過翻修，尤其鄉村、勞動階層為主的區域，建築工人往往未登記在案，並且經常使用脆弱的混凝土，鋼筋也不足，偷工減料更是家常便飯。

除此之外，法爾卡尼補充說，這些區域的驗屋頻率也更低，例如2019年，胡塞馬省的36的城鎮中，只有一座城鎮的城鎮規劃部門有建築師。

文章來源：Moroccan homes of masonry & stone likely to raise earthquake toll
文章來源：Powerful quake in Morocco kills more than 2,000 people and damages historic buildings in Marrakech
文章來源：Many buildings in Morocco are vulnerable to quakes, architects say.
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