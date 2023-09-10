警方初步清查陳男至少犯下4起竊案。（板橋警分局提供）

45歲陳姓竊盜及毒品通緝犯因缺錢花用，近日連續在新北板橋、土城區，用工具破壞娃娃機台，竊取機台內的零錢。8日清晨，陳又在板橋區犯案，機台主透過監視器發現，氣得立刻打電話報案，警方當場人贓並獲。經初步清查，陳至少犯下4起娃娃機台竊案，訊後依法送辦。

警方指出，陳男目前無業，因竊盜、毒品案遭新北地院及地檢署通緝，8日清晨4時，接獲板橋四川路1間娃娃機店台主報案，稱現場有小偷，警方立即趕往，當場逮捕正在行竊的陳男，並查扣手提圓盤電磨機、紅色十字起子及鋸刀等作案工具。

警方逮捕正在行竊的陳男，查扣作案用工具，訊後依法送辦。（板橋警分局提供）

警方表示，陳男近期在板橋、土城等地，進入無人看管的娃娃機店，持工具破壞娃娃機台後竊取財物，初步清查陳男至少犯下4起竊案。陳向警方供稱，因缺錢花用，又找不到工作，只能靠行竊財物維生。

被害台主說，每位曾遭竊的台主發照片和監視器影片，再上傳到娃娃機台主與場主的群組，還貼小偷的照片在機台上，結果他還敢來偷錢，真的是很過分。

警詢後依加重竊盜罪將陳男移送法辦，竊盜、毒品通緝依法解送新北地院及地方檢察署歸案，後續擴大清查陳男是否涉及其他案件。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！