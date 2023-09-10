國民黨總統參選人侯友宜近期陸續提出80歲以上免巴氏量表可直接申請外籍看護、65歲以上排富後，健保由中央政府負擔等政策，獲得好評。南投縣長許淑華指出，南投步入超高齡化社會，鄉親非常關心上述政策，她強調，台灣需要向侯友宜一樣真正了解地方需求的人當總統，百姓才能安居樂業。

侯友宜陣營近來提出多項當選後政見，包括開放陸客、老農津貼不低於8000元、成立癌症基金、加速新藥給付。此外，侯友宜在上月29日主張80歲以上的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護；隔日再加碼「70到79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，盼減輕家屬照護負擔，獲得迴響。侯友宜日前更表示，在排富前提下，65歲以上長者免繳健保費。

對於侯友宜近日拋出的政見牛肉，許淑華相當有感，今（10）日在臉書提及，南投步入超高齡化社會，侯友宜提出80歲以上免巴氏量表可直接申請外籍看護、65歲以上長者在排富後，由政府全額補助健保費等政策，鄉親朋友們都非常關心。

許淑華強調，南投縣資源不如六都，福利預算多需要仰賴中央協助，因此需要一位向侯友宜一樣真正了解地方需求的人來當總統，百姓才能更安居樂業。