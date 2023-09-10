大陸市房市又傳來新消息， 廣州首套房貸突破LPR下限，成為首個突破下限的一線城市。據了解，廣州最新的政策為，在廣州無房者，購買首套房首付30％，利率為LPR（貸款市場報價利率）-10BP，即4.1％；有一套房無在供或者已結清，二套房按首付30％，利率也為LPR-10BP；廣州有一套房且在供，首付40％、利率為LPR＋30BP，即4.5％，廣州有2套房及以上者，暫停放發貸款，新政從9月8日已經執行。

而9月8號之前（不含9月8號）已完成買賣合同或房地產買賣合同網簽的，按原規定執行。

據廣州日報報導，9月9日從多家仲介該機構及銀行確認上述資訊。據瞭解，新規是9月8日傍晚才下發到銀行機構。有股份制銀行廣州地區相關人士還透露，8日週五下班後才收到監管部門的通知，具體內容要下週一11日上班才看到。

21世紀經濟報導引述廣州大源按揭總經理、房衛士創始人鄭大源說，按此新規觀察，雖然首套房貸首付比例沒有下調至市場此前期待的2成、仍為3成。但只要結清首套房貸，購買二套房可享受與首套房同樣的首付比例，該政策也超出市場預期，此前這種情況的首付比例為5成。進一步計算可發現，若購買一套600萬元（人民幣，下同）的房屋，首付款可由300萬元降至180萬元。

至於未來其他一線城市是否會跟進，鄭大源認為不排除這個可能，畢竟全大陸首套房貸最低的地區可以做到LPR-30BP，以此來看，政策還有空間。