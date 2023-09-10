【全程字幕】高嘉瑜質疑「門神」護航基泰 北市都發局回應了 @ChinaTimes ​

台北市大直街「基泰大直」因施工不慎致鄰房傾斜下陷，更有民宅直接塌陷，民進黨立委高嘉瑜10日指出，基泰陳姓董座曾任都市計畫跟都市設計委員，王姓監造兼設計人竟曾任北市建管處科員，她要求北市府說明到底有沒有「門神」替基泰保駕護航？都發局回應，只要有相關事證，都會依法查辦，陳姓董座當時是公會代表，非市府遴選的委員；王姓建築師則是很久以前任職建管處。

針對監造兼設計人曾任建管處科員，都發局長王玉芬表示，她昨天才知道王姓建築師曾在建管處任職，但已經是很早期的事情，不論該建築師是否曾經在建管處任職，只要有相關事證，都會依法查辦。

至於基泰董座曾是都市計畫跟都市設計委員，王玉芬強調，他是委員會內的公會代表，不會市府遴選出來的委員，且他擔任委員已經是非常早期的事情。

高嘉瑜稍早透過臉書表示，台北市近日針對「起造人基泰建設」、「承造人福益營造」、「監造兼設計人王德生」各開罰9萬元，這串名單不看不知道，一看嚇一跳。首先，基泰建設董座陳世銘曾在馬英九市府時期，擔任都市計畫跟都市設計委員；承造人福益營造，今年在北投的另一建案同樣造成鄰損，遭提告求償1522萬元。

高嘉瑜指出，最扯的就是監造人兼設計人王德生，大直建案此次就是因工程向下開挖，卻未即時灌水、做大底，才致連續壁破裂造成後續鄰宅下陷，結果面對民眾陳情鄰損，負責「出具安全證明給建管處」的，依規定竟又是這位「建商找的設計人」，更誇張的是他還曾任北市建管處科員。

她認為，蔣市府應儘速修正《損鄰事件爭議處理規則》，全面強制第三方鑑定，以避免讓建商球員兼裁判，更重要的是須先向外界說明，為何此案起造、監造全都是台北市政府關係戶？到底有沒有所謂的「門神」在替基泰保駕護航？若真有，則法規怎麼修都無濟於事。