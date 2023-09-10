教育部明年2月起將補助私立大專校院學生學雜費3.5萬元，不過在今天一場座談會中，學者專家表示，現在教育部投入公私校學生的經費差距在10倍以上，加上社經地位較差家庭的小孩及弱勢生主要集中在私校，教育部這項政策仍是「為德不卒」。

台灣私立學校教育產業工會、守護台灣教育平台、高教工會、台灣教授協會及台灣學生聯合會等等團體今天共同舉行「高等教育改革論台」，他們共同主張消彌公私校差異、推動高教公共化。

民進黨立委范雲指出，依教育部110學年的資料，政府投入台大、清大學生的經費是每人22萬元、成大及陽明交大是19萬元、東吳是1.5萬元、輔大是1.2萬元，由此可見公私立大學學生所受到的差別待遇有多大。教育部明年起要補助私校學生學雜費3.5萬元，這是一個好的開始，但仍舊不夠。

高教工會理事長周平表示，台灣公部門投入高等教育經費僅占GDP（國內生產毛額）的0.39％（約為724億4500萬元），遠遠不如經濟合作暨發展組織（OECD）國家的1.4％。

周平表示，現在公立大專每年學雜費平均6.2萬元、私立大專則約11萬元，明年2月起教育部補助私立大專學生3.5萬元，但仍是「為德不卒」。他認為，社經地位較差家庭的小孩及弱勢生主要讀私校，政府應該增加高教投資，以照顧私校學生。

台灣私立學校教育產業工會監事會召集人陳秋瑩說，如果政府願意，可以再逐年補助私校生6500元學雜費，兩年就可以拉平公私立學校學生1.3萬元的學雜費差距，113年、114年增加的預算僅是38.2億元、71.4億元，並不會很多。

陳秋瑩進一步說，明年起公立大專校院教師學術研究費調高15％，但私校則要自己可以負擔7.5％，教育部才會相對補助7.5％，這沒有幾所私校做得到。她建議教育部，只要私校願意調高一定的比例，例如5％，教育部就要相對補助5％，這樣私校教師才可以真正被加薪。

今天與會的教育團體一致主張，政府應該投入更多高教經費，消彌公私校差異，讓學生學雜費齊一；教職員待遇齊一，盡速推動高教公共化。