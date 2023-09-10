民進黨立委蘇巧慧、鄭運鵬、吳秉叡於今(10)日攜同鄰近地區議員於樹林三多國小舉辦「夏天水上FUN瘋日」，對於近日在野黨訴求下架民進黨，鄭運鵬說，希望所有政治活動跟選舉活動都是正面訴求，在野黨的選舉都是用對立的方式，所以下架只是自己想上架而已，而我們是用政績說話，也希望和平倒台獲得正面認同，想必賴清德也會希望這樣的訴求，也相信賴清德跟其他三位有很大的不同。

鄭運鵬表示，三多國小鄰近桃園新北交界處，8年前立委選舉時，就已經與巧慧、秉叡在這邊舉辦活動，不管是地方議題或是捷運建設上，我們三位都是共同合作，所以今天的水上活動才能辦的這麼成功。上禮拜因為颱風延了一個禮拜，還好今天天空作美，也希望大家都玩得開心。

蘇巧慧說，今日特地設計一系列的關卡活動，希望拉近與民眾的距離，更與其他兩位議員分別化身水獺媽媽、勇者鵬鵬及大秉叔叔與民同樂。蘇巧慧表示，其實選舉本來就是要接觸更多的人，這些活動平常都有在辦所以並不陌生，因此來參加的民眾是非常多的，也希望透過這樣場合，讓副總統賴清德有機會把他的政見講給更多人聽，相信這會是一個最好的方式。吳秉叡說，今天活動是三位一起，自己接下來會舉辦更多彼此互相助選的串連活動，也會增加一些親子活動讓更多小朋友參加。