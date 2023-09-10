2023年美國AII達文西國際發明展成績今天揭曉，台灣共拿下28金13銀5銅，以及2個大會特別獎，總成績國際第一。其中，來自偏鄉的台東豐里國小兩名小三學生林析愛和張恩凱，發明有三個支柱的「三腳圓規」，讓畫圓變得簡單，不僅得到一面金牌獎，還拿下青少年特別獎最大獎肯定。

林析愛和張恩凱兩人平常喜歡跟著科學社團的指導老師梁慧琦一起動腦。林析愛說，每次上數學課使用圓規時，一邊要扭轉，一邊要固定針狀的腳，不僅常常會失敗，「最困難的是線的頭尾要接在一起。」

他們設計出中間針狀支柱長出左右兩隻腳的「三腳圓規」，腳上的旋鈕設計，可依照半徑大小調整左右兩邊距離，不只能畫圓，更可以讓小學生了解圓心、半徑、直徑、圓周的正確位置，一舉數得，同學也都覺得很好用，頻頻說希望可以買到。

台灣代表團團長、中華創新發明學會執行長吳智堯表示說，其林析愛和張恩凱兩人今年曾以此作品參加台東縣青少年發明展拿到第一名，感念偏鄉學童要參與國際賽事不易，因此贊助兩人再戰美國發明展，沒想到揚名國際。尤其，老師梁慧琦一句一句教兩人用英文介紹作品，看到孩子能流利說英文，還拿下這麼好的成績，直說覺得好感動。

同樣來自台東的，還有台東市豐田國中的陳政安、黃子暢兩名學生，以作品「AI智能空氣濾清環保樹」拿到金牌，是一款集結了空氣過濾器、除濕機、溫度、濕度、空氣品質感測器等功能的多功能家電，外型設計成一棵聖誕樹的模樣。

陳政安說，作品的靈感來自於他們所居住的東部地區空氣品質，越來越不好，因而想創造一個能夠改善空氣品質，同時也能節約能源和水資源的環保產品。

金牌獎得主部分，特別值得一提的是，從事營造工作的發明人施昌邑先生，2017年時，親眼目睹了摯友在工地從梯子摔落意外，儘管保住性命，卻永久不良於行。於是自己畫起設計圖，一心想研發出不會倒下的梯子，最後在中華創新發明學會牽線下，由高雄科大陳建志師生團隊為他將想像成真，研發出在任何地形都能克服的「不倒梯」。