台東縣卑南鄉太平路今天凌晨發生酒駕自撞車禍，轎車車頭及擋風玻璃毀損。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉太平路今天凌晨發生酒駕自撞車禍。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉太平路今天凌晨2點許發生酒駕自撞車禍，1輛轎車未減速直接撞上停放在路邊的貨車，轎車車頭幾乎全毀、擋風玻璃也碎裂，巨大撞擊聲嚇得附近民眾趕緊報案。警消人員獲報到場將轎車內2男1女救出，3人輕傷。駕駛35歲廖男一度向警方聲稱「車不是我開的、我在後座睡著了」經警方實施酒測，他的酒測值高達0.61毫克，將依刑法185條移送台東地方檢察署偵辦。

救護車趕到現場，救護人員將滿臉是血、坐在乘客座的胡姓車主進行初步檢傷包紮處理，隨後趕到的另1輛救護車則將卡在後座車主的妻子蔣姓婦人用長背板抬出車外，2人分別送醫治療，另外，駕駛廖姓男子也受到輕傷。

當警方詢問車禍經過時，廖男一度辯稱「車禍發生時，人坐在後座睡著了，不清楚事發經過」經警方多次詢問並曉以大義，廖男才坦承，前1天就和胡姓車主去部落喝酒，因胡姓車主酒醉無法開車，他雖有喝酒，仍幫忙開車載胡男與妻子回家，未料自己疏忽發生車禍。

警方依法對廖男實施酒測，酒測值高達0.61毫克，警方隨後將他帶回轄區派出所製作筆錄，警方表示，將依刑法第185條之3「不能安全駕駛罪」移送。

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