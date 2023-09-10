建物屋頂以鋼構桁架之支撐，室內天花現況已遮蔽，看不見鋼構桁架。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹中學校史館已有91年歷史，原做為「講堂」使用，是日據時期到二戰後竹中師生的共同記憶，目前建築內漏水且無空調，作為常設展使用，今年經竹中校友向文化局提報為古蹟，8現勘及評估後，委員認定竹中講堂建物形制保存完整，具文資價值，予以列冊追蹤。

竹中講堂為新竹中學校首任校長大木俊九郎任內興建，1932年於第2任荻阪進治校長任內竣工啟用，迄今已有91年歷史。校方指出，校史館乘載不同階段竹中人的空間記憶，也曾作為民主練習和民族精神教育的場所。

二戰後在校長辛志平時期，舉凡團體集會、合唱比賽、開學典禮、演講比賽、畢業典禮，尤其是校有印象深刻的「動員月會」，都曾在校史館建築舉行，講台兩側的「養天地正氣法古今完人」標語，校友們都記憶猶新。

直到1977年竹中講堂做為「民族精神教育中心」、「匪／敵情資陳列中心」，後於1985年改建為校史館使用，成為靜態常設展，供外賓參觀。期間也由校友們出錢出力，提供寶貴史料、著作等，建物現況仍在使用中，保存良好。

文化局指出，竹中講堂建築物構造為磚造，瓦作兩坡屋頂以鋼構桁架之支撐，正面為一層樓，北側有樓梯下至地下室，類似外凸神龕的配置，經校友們向文化局提報為古蹟後，8日文化局邀請新竹市文資委員現勘，並簡易評估文資價值。

文資委員指出，建物室內兩側靠窗設置舊有木製長椅，外觀窗戶上有水平飾帶，基座為洗石子，內牆為螺旋紋灰泥作，為日治時期典型作法，一致認定竹中講堂建物形制保存完整，具文資價值，因此予以列冊追蹤，後續將開專案小組及文化資產審議會，認定其文化資產價值。

竹中校園內另有古蹟「劍道館」，是台灣現存武道場中唯一採洋式建築者，2001年指定為新竹市市定古蹟，後經古蹟調查研究暨修復再利用計畫完成後，啟動修復工程作業，並於2020年修復完成。

文化局表示，竹中講堂若順利指定為古蹟或登錄為歷史建築，將與劍道館一起補齊校園文化資產的拼圖，完整呈現新竹高中從日治時期、二戰後到現今的歷史篇章。