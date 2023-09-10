紐約洋基舉辦了1998年的老同學聚會，名人堂球星吉特（Derek Jeter）應邀出席。美國電台主持人派崔克（Dan Patrick）近來舊事重提，當年吉特與好友A-Rod（Alex Rodriguez）決裂，A-Rod還把氣撒在派崔克身上，差點就要痛扁派崔克一頓。

當年A-Rod在廣播節目被派崔克問到吉特的合約，A-Rod以為現場沒錄音了，就回答說：「吉特沒有任何項目是做得比我好的。」後來A-Rod發現自己說錯話還被吉特聽到，因此對派崔克懷恨在心。多年後派崔克找上A-Rod，結果A-Rod向他大吼大叫。「我以為他要出拳揍我，我向他解釋，你當時也知道我們在錄音。」

那時候退役投手迪伯（Rob Dibble）也在旁邊，他告訴派崔克說：「如果他（A-Rod）動手打你，我會解決他。」派崔克相信當時差點就打起來了，整個遊騎兵的更衣室都在等著看。

A-Rod和吉特皆是明星游擊手，A-Rod試圖踩下吉特來烘托自己的身價，他又提到吉特在人才濟濟的洋基不需要承擔勝敗，只要打好自己的第二棒就行了。他還說對手害怕的是吉特後面的強棒，他們不害怕與吉特對決。

對此吉特在他的紀錄片影集《The Captain》說：「他拿到了肥約，藉由貶低我來合理化他的價碼。我不是瞎子，我知道我的所有數據都不如A-Rod，但是單純講到義氣和信任，我覺得他不是真正的朋友，因為我絕對不會對朋友這樣做。」