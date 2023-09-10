PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股近期持續量縮整理，指數位於季線與半年線之間震盪，AI族群股價也呈現震盪態勢。雖然短期盤面無主流股領頭，不過中國近期大力度的刺激經濟政策連續出爐，伴隨中國即將進入金九銀十，政府全力提振消費力道意圖明顯，另外隨著時間進入第三季季底，除了秋季電子新品拉貨效應外，法人作帳亦有助個股輪動，只要指數守穩半年線，中長線多方趨勢不變。

孫傳恕進一步說明，外資連兩個月站在賣方、代表散戶的融資餘額持續上升，導致台股短線有壓，然根據歷史經驗，每當停止升息後，成長股的營收與獲利往往能出現大幅提升的表現，因此在升息尾聲時布局成長股，未來報酬表現值得期待。鄭翰紘表示，蘋果將於下周三(13)舉辦發表會，然總經數據相對疲軟，而每次蘋果新機的價格都會調漲，因此供應商對於消費力道並不樂觀，已經將備貨數量下修，對於台股供應鏈後市仍需觀察。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘指出，年底大選在即，根據以往經歷，大選多會祭出政策利多。看好軍工、生技等產業。他進一步說明，與軍工股高度相關的台北航太展於14日至16日登場，相關個股近期表現亮眼。在AI產業部分，儘管輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在本月初賣出將近9萬股輝達股票，造成輝達股價重挫，讓AI族群今日持續震盪。然輝達財報QoQ需求強勁，台灣相關產業鏈可望持續受惠，其中相對看好上游與組裝廠、伺服器與GPU等。

展望後市，鄭翰紘表示，根據歷史經驗，台股與美股在9月通常是每年表現最差的月份。不過預期FED 9月仍將暫停升息，有利資金行情。加上近期台股量縮整理，對於後市持中性偏正，仍有操作空間。加上時序將進入第三季季底，法人作帳也有助個股輪動表現。建議投資人挑選淨值趨勢向上，且填息力道佳的ETF，達到分散配置且總報酬持續成長的效果。