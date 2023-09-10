1名中原大學女學生大一新生在Dcard發文，爆料參加迎新宿營，其中的隊呼竟出現精液、包皮垢等不雅字眼，讓她心裡非常不舒服，也表示很後悔參加這活動。對此，校方今天表示，會加強性平宣傳力道，不再讓類似事件發生。

該名女學生相當期待迎新宿營，沒想到隊呼中的各種不雅字眼讓她瞬間傻眼，不只提到髒話，還有精液、包皮垢，甚至團隊還在鬼月舉辦夜教，讓她直呼「好後悔參加宿營」。貼文曝光後除了引起許多網友熱議，也有人說相關情節也不是第一次發生，還有男學生爆料，過去參加活動，被逼只能穿內褲闖關，活動過程充滿髒話及性歧視言語，某關卡還要求女隊員幫男隊輔脫褲子、男隊員磨蹭女關主等事件。

中原大學校版對於此是也討論的沸沸揚揚，從學生描述研判出事的是電機系與國貿系合辦迎新宿營，還說「截圖，存證，性騷擾」，網友也說，「這種白癡陋習什麼時候才能根除」。

中原大學今天回應，一直以來對於各系系學生會辦理的聯合活動時，包括迎新宿營、聯誼舞會等活動，均反覆持續的宣導性平、社會秩序及安全等相關注意事項，但仍舊發生此次讓參與活動的新生感受不佳的隊呼事件，誠屬遺憾，未來會再加強宣導的力道，不再讓類似的事件發生。

校方已在獲知訊息的第一時間，請營隊總協向同學道歉並立即更改隊呼，後續會依性別平等教育法的規定進行處理。學校會以此事件為鑑，持續與社團學生宣導及溝通，辦理任何活動都必須尊重性別差異、消除性別歧視、並提升活動內涵，避免違反社會秩序及觀感，共同營造性別平等及友善的學習環境。

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