30歲香港女星王卓淇2014年參加港姐選拔獲得亞軍出道，曾演出電視劇《全職沒女》、《那些我愛過的人》等，近年她轉戰抖音、IG分享美照影片，深受粉絲喜愛。豈料，她近期發生糗事，自曝貪圖廉價團購按摩，竟導致手臂受傷1個月。

日前王卓淇公開一則影音，影片中她肩上纏著繃帶並在醫院，坦言因貪圖平價團購按摩令自己受傷，醫生表示要靜養1個月才能恢復，還引發了重感冒，更直言事件公開後感到好丟臉，並呼籲大家：「沒想到獲得100多萬＋香港朋友們的關心，這次慘痛經歷教會我，做人不要貪小便宜，特別是團購按摩要注意。」

王卓淇外型甜美、身材火辣，還有107公分的招牌美腿，去年和TVB約滿後就轉往大陸定居，先前她在抖音分享許多翻唱粵語歌的影片，被網友認為自降格調改當網紅，實在有違港姐優雅形象，不過王卓淇對自己依然保持自信，表示出道至今從未整容，且她從未做過犯法的事，也沒出賣身體、靈魂，甚至沒有緋聞，「我沒有靠任何人幫助，現在自己努力賺錢養活自己及家人，我認為我絕對對得住香港小姐的名銜！」

而據知王卓淇出身不凡，從小在廣州長大，父親是護膚品廠商，家中不錯，曾到英國薩里大學修讀國際商業管理碩士學位，可說是學霸港姐一族。