內農拳擊隊長徐澔(右)從屏東縣長周春米手上接下「傑出選手獎」獎座。(內農提供)

素有國內「拳擊國手搖籃」之稱的內埔農工再傳喜訊！教練李勝華和拳擊隊長徐澔憑藉卓越表現贏得評委青睞，分獲今年屏東縣體育有功人員「優秀教練獎」及「傑出選手獎」殊榮。

李勝華擔任選手期間曾多次為屏東縣獲得佳績，並入選國家代表隊為國爭光，大學畢業後創辦拳館，致力推展拳擊運動；之後回到母校義務指導學弟妹，希望讓拳擊隊永續發展。

在李勝華指導下，內農拳擊隊近三屆全中運皆為屏東縣拿下金牌，且獲得金牌的楊仕勛、李敏、徐澔及田少萱，都是從高中才接觸拳擊運動，在起步比別人晚的情況下，還能讓選手短時間內獲得高中選手最高榮譽，執教功力有目共睹。

李勝華表示，因為當初母校栽培，才成就現在的我，始終感念在心，如今有能力了，希望能將所學回饋，為屏東、為台灣孕育更多優秀拳擊人才，也幫助家境貧困的學弟妹，藉由體育運動升學，翻轉人生。

內埔農工現任拳擊隊長徐澔是瑪家鄉排灣族人，就讀國中、小期間是位排球選手，因為身高發展受限和運動傷害因素，高中毅然加入內農體育班拳擊隊，給自己一個全新的機會。

在嚴格自律及教練指導下，徐澔練拳僅一年多，就在高二上學期全國總統盃拳擊錦標賽，獲得個人第一面全國賽金牌。更在高二全中運獲得金牌，躋身國內具潛力優秀拳擊新秀之列。

徐澔說，拿到這個獎，感覺一切都好不真實，當初轉換跑道打拳擊，其實很多人都不看好，認為一定打不出什麼像樣成績，但自己就是不認輸，想證明給他們看；承諾接下來會繼續努力，用更好的表現帶領全隊，為屏東和族人爭取榮耀。