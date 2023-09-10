知名作家吳淡如去年邀網紅Joeman開箱自己位於台北市文山區的豪宅，並透露在東京也有房產，此外，她也時常在社群上分享理財及投資房產心得；不過日前她卻遭網友控訴「租客擾鄰」，而她也親上火回應，更無奈直呼「閉門家中坐，禍從天上來的事情好多，我最近是不是水星逆行呀？」

吳淡如昨（9）日在臉書曬出網友的留言截圖，當中可見該網友控訴，承租吳淡如在台北文山區的房子的房客，嚴重擾亂大樓住戶安寧「您知道嗎？我們的家本來是一棟讓人安居的地方，現在被您承租的房客搞到日夜不安寧，被剝奪平靜與健康，您是否能重視一下」。

對此，吳淡如先在該留言按了「怒」再留言回擊「台北的房子都是我自己住的，我對你的發言非常疑惑，你可以請警察處理嗎？我住了20幾年，沒有任何一間房子在租給別人！什麼東西都可以扯到我，我覺得好奇怪」。

隨後吳淡如也發文表示，雖然她的房子不只有一間，但在台北的每一間都是自用「是不是有人謠傳那整條街的房子都是我的？真的太看得起我了。可以不要什麼事都扯到我，除非那間房子指定要送給我，我必定請律師去處理。謝謝您」。