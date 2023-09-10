第80屆威尼斯影展於義大利9日晚間舉行頒獎典禮，入圍「國際影評人週」單元、李鴻其自編自導自演新作《愛是一把槍》傳來捷報，榮獲本屆威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future）！《愛是一把槍》是該獎自1999年頒發以來，首部獲得此獎的台灣電影，亦讓台灣電影繼蔡明亮導演的《郊遊》之後，睽違十年再度登上威尼斯頒獎典禮舞台。

導演李鴻其踏上典禮舞台難掩激動之情，首先感謝評審給予的榮耀與鼓勵。「過去有許多的華語電影大師、前輩們都站在這個舞台上，他們深深地影響著我的電影世界觀，他們都是我學習的榜樣。」此外，他亦感謝團隊夥伴、家人的一路支持：「沒有他們，我不可能將這電影順利完成。我會繼續努力，繼續拍下去！」

「未來之獅」為威尼斯影展鼓勵新導演設立之獎項，凡入選影展主競賽、地平線單元及平行單元，且尚未獲得其他國際獎項之首部劇情長片作品皆有角逐資格。本屆未來之獅評審團主席為去年奪下威尼斯影展評審團大獎的《聖奧梅爾殺嬰案》（Saint Omer）導演愛麗絲迪歐普 （Alice Diop），她同時也是去年未來之獅得主，能夠接棒傳遞榮耀，為致力挖掘不同電影聲音的獎項服務，讓她深感榮幸。

李鴻其自進入電影圈即以成為導演為目標，在多年演員歷練中不斷吸取創作養分。如今不但圓夢當導演，更一舉擒下未來之獅，顯現驚人的創作能量。而參與本片製作的幕後金獎團隊，包含聲音指導台灣音效大師杜篤之、畢贛御用剪接師秦亞楠等人，都在看了本片初剪時就被李鴻其跳脫以往華語電影的影像氣質深深吸引，二話不說加入團隊。

《愛是一把槍》以後疫情時代的浮躁社會為背景，講述出獄後的小鎮青年蕃薯（李鴻其 飾）欲嘗試重新來過，卻一再被身邊親友拉回過去的漩渦。本片於威尼斯影展首映後亦已獲多國影展邀請，將與世界各地的影迷觀眾陸續見面。《愛是一把槍》將於今年12月由好威映象發行在台上映。