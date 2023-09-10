日前在八里海灘擱淺的糙齒海豚，送至八斗子海之生鯨豚救傷站後，醫療團隊發現牠胃部有線狀物，疑似是整綑釣魚線。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前在八里沙灘發現擱淺的糙齒海豚，繼發現有破碎的塑膠物體後，9日進行消化道內視鏡檢查，醫療團隊在海豚的胃部發現疑似釣線，將評估拍攝X光可行性，以便確認線狀物內是否有魚鉤。

基隆市產發處10日表示，這頭體長為224公分雄性成年糙齒海豚，在確認游泳與活力狀態穩定後，醫療團隊9日為其進行消化道內視鏡檢查。經過約20分鐘的檢查後，醫療團隊在牠的前胃裡，發現幾條人造線狀物，線狀物呈彎曲、扭轉的樣態並沾附著許多胃黏膜。

醫療團隊懷疑線狀物是釣線，且懷疑成捆的線狀物內可能有魚鉤，在無法確認魚鉤位置的狀態下，醫療團隊擔心進行過多操作，可能會造成海豚胃壁傷害，將進行評估讓糙齒海豚拍攝X光，來確認線狀物內是否有魚鉤以及魚鉤的正確位置。

另一方面，醫療團隊也於9日下午蒐集到糙齒海豚的胃液，發現胃液中還留有不少中午灌食的電解質補充液，這顯示糙齒海豚的消化功能可能已出現了一些問題。

在歷經內視鏡檢察後，糙齒海豚呈現較緊迫的狀態，因此團隊持續以帶游與韻律呼吸的方式，希望能減緩牠的緊迫。

中華鯨豚協會指出，糙齒海豚主要分布三大洋的泛熱帶與部分溫帶海域，在台灣西部海域可見，最大體長約2.7公尺，體重約160公斤。糙齒海豚吃海水表層魚類以及少量頭足類，特徵是身體流線型，嘴喙突出，吻端下方呈現白色，背鰭鐮刀狀，胸鰭呈槳狀，牙齒上有縱溝而名糙齒。